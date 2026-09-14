Tuần tra lúc 21h30’, Công an bắt quả tang Bùi Thị Hà Trang SN 1982, truy xét Nguyễn Thu Hoài SN 1985

Công an phường Hoàng Liệt (TP Hà Nội) phát hiện Bùi Thị Hà Trang (SN 1982) tàng trữ trái phép chất ma túy và làm rõ Nguyễn Thu Hoài (SN 1985) có liên quan đến việc mua bán ma túy.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 21h30 ngày 7/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an phường Hoàng Liệt đã phát hiện, bắt quả tang Bùi Thị Hà Trang (SN 1982; HKTT: xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực ngõ 61 Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 0,468 gam ma túy loại Methamphetamine.

Các đối tượng trong vụ việc. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Qua đấu tranh, Trang khai nhận số ma túy trên mua của Nguyễn Thu Hoài (SN 1985; HKTT: phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội). Công an phường Hoàng Liệt đã tiến hành truy xét, mời Hoài về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Hoài khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Trang vào ngày 07/9/2026.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu, cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hà Trang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự; Hoài có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Công an phường Hoàng Liệt đang củng cố hồ sơ, khởi tố các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.