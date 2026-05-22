HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện sân bay “nhàn rỗi” nhất Trung Quốc, mỗi ngày chỉ có đúng 1 chuyến bay

Ánh Lê
|

Mỗi ngày, sân bay này chỉ có đúng một chuyến bay cất hoặc hạ cánh. Toàn bộ nhân viên mặt đất cũng chỉ phục vụ cho vài chục hành khách rồi gần như kết thúc công việc trong ngày.

Tại Trung Quốc, có một sân bay từng gây xôn xao mạng xã hội vì mức độ vắng vẻ khó tin: cả ngày chỉ có đúng 1 chuyến bay cất hoặc hạ cánh. Sau khi chiếc máy bay rời đi, toàn bộ nhà ga gần như rơi vào trạng thái “đóng băng”, quầy thủ tục trống trơn, khu chờ không một bóng khách.

Sân bay được nhắc tới là sân bay Đông Cực, nằm tại thành phố Phủ Viễn, tỉnh Hắc Long Giang - khu vực cực đông của Trung Quốc. Đây là sân bay đầu tiên của thành phố này, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/5/2014. Nơi đây còn được mệnh danh là “thành phố đón ánh mặt trời đầu tiên của Trung Quốc”.

Theo đó, toàn bộ sân bay chỉ khai thác 2 tuyến bay: Phủ Viễn – Cáp Nhĩ Tân – Thượng Hải (hoạt động 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, Chủ nhật) và Phủ Viễn – Cáp Nhĩ Tân – Bắc Kinh (hoạt động 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy). Điều đó đồng nghĩa mỗi ngày sân bay chỉ có duy nhất một chuyến bay hoạt động.

Dù sở hữu tới 4 vị trí đỗ máy bay, phần lớn thời gian sân bay gần như rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Toàn bộ nhân viên mặt đất cũng chỉ phục vụ cho một chuyến bay duy nhất trong ngày. Khi máy bay hạ cánh, hành khách xuống sân bay, nhân viên nhanh chóng hoàn tất dọn dẹp, hỗ trợ khách lên chuyến kế tiếp rồi chiếc máy bay lại rời đi.

Sau đó, công việc trong ngày gần như kết thúc. Thậm chí, nhiều nhân viên khu vực đường băng còn bắt đầu dọn vệ sinh và chuẩn bị tan ca từ khá sớm. Chính sự “nhàn rỗi” đặc biệt này khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc để lại bình luận hài hước: “Ngủ quên là lỡ luôn toàn bộ lịch bay trong ngày”, “Nhân viên ở đây chắc thuộc mặt từng hành khách”, “Đây có lẽ là sân bay ít áp lực công việc nhất Trung Quốc.”

Dù vậy, với một thành phố nhỏ như Phủ Viễn, quy mô hoạt động như hiện tại được xem là đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Phủ Viễn vốn không phải điểm đến quá nổi tiếng. Dù nằm ở vị trí địa lý đặc biệt - cực đông của Trung Quốc - nhưng lượng khách du lịch đến đây vẫn khá hạn chế do các điểm tham quan chưa được khai thác mạnh.

Nguyên nhân nằm ở vị trí địa lý đặc biệt của Phủ Viễn. Thành phố này nằm xa các trung tâm kinh tế lớn, dân số không cao và điều kiện giao thông đường bộ vào mùa đông khá khắc nghiệt. Vì vậy, sân bay được xem là hạ tầng quan trọng nhằm kết nối khu vực biên giới với phần còn lại của Trung Quốc.

Ngoài yếu tố giao thông, chính quyền địa phương cũng kỳ vọng sân bay sẽ hỗ trợ phát triển du lịch. Phủ Viễn nổi tiếng với danh xưng “nơi mặt trời mọc sớm nhất Trung Quốc”, thu hút du khách muốn trải nghiệm khung cảnh cực đông của đất nước, đặc biệt vào mùa đông hoặc mùa săn băng tuyết.

Tuy nhiên, lượng khách du lịch theo mùa vẫn chưa đủ để biến nơi đây thành một sân bay sôi động. Do đó, phần lớn thời gian trong năm, sân bay này hoạt động trong trạng thái khá yên ắng.

(Theo Sina)

Tags

Trung Quốc

sân bay

chuyến bay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại