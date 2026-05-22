Phát hiện sân bay “nhàn rỗi” nhất Trung Quốc, mỗi ngày chỉ có đúng 1 chuyến bay

Tại Trung Quốc, có một sân bay từng gây xôn xao mạng xã hội vì mức độ vắng vẻ khó tin: cả ngày chỉ có đúng 1 chuyến bay cất hoặc hạ cánh. Sau khi chiếc máy bay rời đi, toàn bộ nhà ga gần như rơi vào trạng thái “đóng băng”, quầy thủ tục trống trơn, khu chờ không một bóng khách.

Sân bay được nhắc tới là sân bay Đông Cực, nằm tại thành phố Phủ Viễn, tỉnh Hắc Long Giang - khu vực cực đông của Trung Quốc. Đây là sân bay đầu tiên của thành phố này, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/5/2014. Nơi đây còn được mệnh danh là “thành phố đón ánh mặt trời đầu tiên của Trung Quốc”.

Theo đó, toàn bộ sân bay chỉ khai thác 2 tuyến bay: Phủ Viễn – Cáp Nhĩ Tân – Thượng Hải (hoạt động 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, Chủ nhật) và Phủ Viễn – Cáp Nhĩ Tân – Bắc Kinh (hoạt động 3 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy). Điều đó đồng nghĩa mỗi ngày sân bay chỉ có duy nhất một chuyến bay hoạt động.

Dù sở hữu tới 4 vị trí đỗ máy bay, phần lớn thời gian sân bay gần như rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Toàn bộ nhân viên mặt đất cũng chỉ phục vụ cho một chuyến bay duy nhất trong ngày. Khi máy bay hạ cánh, hành khách xuống sân bay, nhân viên nhanh chóng hoàn tất dọn dẹp, hỗ trợ khách lên chuyến kế tiếp rồi chiếc máy bay lại rời đi.

Sau đó, công việc trong ngày gần như kết thúc. Thậm chí, nhiều nhân viên khu vực đường băng còn bắt đầu dọn vệ sinh và chuẩn bị tan ca từ khá sớm. Chính sự “nhàn rỗi” đặc biệt này khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc để lại bình luận hài hước: “Ngủ quên là lỡ luôn toàn bộ lịch bay trong ngày”, “Nhân viên ở đây chắc thuộc mặt từng hành khách”, “Đây có lẽ là sân bay ít áp lực công việc nhất Trung Quốc.”

Dù vậy, với một thành phố nhỏ như Phủ Viễn, quy mô hoạt động như hiện tại được xem là đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Phủ Viễn vốn không phải điểm đến quá nổi tiếng. Dù nằm ở vị trí địa lý đặc biệt - cực đông của Trung Quốc - nhưng lượng khách du lịch đến đây vẫn khá hạn chế do các điểm tham quan chưa được khai thác mạnh.

Nguyên nhân nằm ở vị trí địa lý đặc biệt của Phủ Viễn. Thành phố này nằm xa các trung tâm kinh tế lớn, dân số không cao và điều kiện giao thông đường bộ vào mùa đông khá khắc nghiệt. Vì vậy, sân bay được xem là hạ tầng quan trọng nhằm kết nối khu vực biên giới với phần còn lại của Trung Quốc.

Ngoài yếu tố giao thông, chính quyền địa phương cũng kỳ vọng sân bay sẽ hỗ trợ phát triển du lịch. Phủ Viễn nổi tiếng với danh xưng “nơi mặt trời mọc sớm nhất Trung Quốc”, thu hút du khách muốn trải nghiệm khung cảnh cực đông của đất nước, đặc biệt vào mùa đông hoặc mùa săn băng tuyết.

Tuy nhiên, lượng khách du lịch theo mùa vẫn chưa đủ để biến nơi đây thành một sân bay sôi động. Do đó, phần lớn thời gian trong năm, sân bay này hoạt động trong trạng thái khá yên ắng.

(Theo Sina)