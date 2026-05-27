Phát hiện quốc gia 1,4 tỷ người đang sở hữu 1 loại điều hòa siêu rẻ, được chế tạo từ đất nung

Trong những ngày hè oi bức, điều hòa nhiệt độ là cứu cánh của con người, đặc biệt là tại các quốc gia có khí hậu nhiệt đới nóng bức như Việt Nam hay Ấn Độ. Tuy nhiên, đằng sau sự mát mẻ đó là hóa đơn tiền điện tăng vọt và những tác động tiêu cực đến môi trường như gia tăng hiệu ứng nhà kính.

Để giải quyết bài toán nan giải này, các nhà thiết kế tại Ấn Độ đã sáng tạo ra một hệ thống làm mát "thần kỳ": Không dùng điện, thân thiện với môi trường mà lại đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Sự kết hợp giữa truyền thống và nghệ thuật

Hệ thống làm mát độc đáo này là thành quả hợp tác giữa công ty thiết kế Ant Studio và công ty Deki Electronics, có trụ sở tại New Delhi, Ấn Độ. Thay vì sử dụng lốc máy, gas lạnh hay các bảng mạch phức tạp, thiết bị này có cấu tạo vô cùng đơn giản và mộc mạc. Nó bao gồm một khung đỡ bằng kim loại hình tròn khổng lồ, bên trong được xếp kín hàng trăm ống đất nung (đất sét) tạo thành một cấu trúc y hệt như một chiếc tổ ong.

Anh Monish Siripurapu, người đồng sáng lập Ant Studio chia sẻ về nguồn cảm hứng của mình rằng, là một kiến trúc sư, anh muốn tìm kiếm một giải pháp vừa mang tính môi trường lại vừa đầy tính nghệ thuật. Đồng thời, nó phải được phát triển dựa trên những phương pháp thủ công truyền thống. Quả thực, thoạt nhìn, hệ thống này trông giống một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt độc đáo hơn là một chiếc máy điều hòa (dù nó có thể khiến những người mắc hội chứng "sợ lỗ" hơi rùng mình một chút).

Nguyên lý hoạt động "thần kỳ"

Làm thế nào mà những ống đất nung khô khốc lại có thể phả ra hơi mát mà không cần cắm điện? Bí mật nằm ở nguyên lý bốc hơi nước tự nhiên và đặc tính ngậm nước của đất nung truyền thống.

Quá trình làm mát diễn ra vô cùng đơn giản. Nước được đổ lên hoặc cho chảy qua hệ thống. Nhờ đặc tính xốp, các ống đất nung sẽ nhanh chóng hấp thụ và ngậm nước. Khi những luồng không khí nóng bức của mùa hè thổi qua các ống đất nung ẩm ướt này, nước sẽ bốc hơi. Quá trình bốc hơi sẽ thu nhiệt từ không khí, làm giảm nhiệt độ của luồng khí. Kết quả là, luồng gió thổi ra ở mặt bên kia sẽ trở thành những luồng hơi lạnh mát rượi, giúp hạ nhiệt độ không gian xung quanh một cách tự nhiên.

Chiếc "điều hòa tổ ong" này mang trong mình những ưu điểm vượt trội mà các loại điều hòa hiện đại khó lòng có được. Đầu tiên, nó không tiêu tốn điện năng vì hoạt động hoàn toàn dựa vào nguyên lý vật lý tự nhiên, giúp tiết kiệm tối đa chi phí. Thứ hai, nó thân thiện với môi trường 100%, không thải ra khí nhà kính, góp phần làm giảm tình trạng nóng lên toàn cầu.

Bên cạnh đó, chi phí chế tạo thấp, vật liệu đất nung và khung thép rất rẻ, độ bền cao và gần như không tốn công duy trì bảo dưỡng. Cuối cùng, tính thẩm mỹ cao giúp nó trở thành một điểm nhấn kiến trúc sinh thái đẹp mắt cho các không gian công cộng, nhà máy hoặc sân vườn.

