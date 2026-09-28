Phát hiện quả bom dài 1,8m, nặng 1 tấn chưa phát nổ giữa thành phố: 2.400 hộ dân phải sơ tán, phong toả các tuyến đường xung quanh

Bom có chiều dài khoảng 180 cm, đường kính khoảng 60 cm và được cho là loại

Công tác di dời quả bom chưa nổ phát hiện tại thành phố Minoh, tỉnh Osaka, Nhật Bản đã bắt đầu vào khoảng sau 10 giờ sáng ngày 27/9. Khu vực xung quanh hiện trường đã bị phong tỏa và khoảng 2.400 người dân đã được sơ tán.

Quả bom chưa nổ được phát hiện hồi tháng 7 năm nay tại một công trường xây dựng nhà ở thuộc khu Minoh 2, thành phố Minoh, tỉnh Osaka. Bom có chiều dài khoảng 180 cm, đường kính khoảng 60 cm và được cho là loại "bom 1 tấn" do Mỹ sản xuất.

Theo chính quyền thành phố Minoh, sau khi xác nhận người dân đã sơ tán an toàn, Lực lượng Tự vệ Nhật Bản đã tiến hành di dời quả bom từ lúc 10:10 sáng ngày 27/9.

Hình ảnh quả bom chưa nổ chụp hồi tháng 7, nghi là "bom 1 tấn" do Mỹ sản xuất

Công tác chuẩn bị di dời đã được tiến hành vào ngày 25/9.

Trước khi tiến hành di dời, chính quyền thành phố đã thiết lập khu vực cảnh báo trong bán kính khoảng 300 mét tính từ hiện trường, yêu cầu khoảng 2.400 người dân xung quanh sơ tán, đồng thời phong tỏa các tuyến đường giao thông.

Thành phố đã bố trí "Trung tâm Học tập Suốt đời Trung tâm Thành phố Minoh" làm điểm sơ tán tạm thời từ khoảng 9 giờ sáng, tuy nhiên cũng lưu ý: "Người dân không bắt buộc phải đến điểm sơ tán tạm thời, chỉ cần di chuyển ra ngoài phạm vi khu vực sơ tán là có thể ở bất kỳ đâu.

Công tác di tản quả bom được chuẩn bị cẩn thận

Về giao thông, hãng đường sắt Hankyu Railway đã tạm dừng các chuyến tàu trên tuyến Hankyu Minoh Line (đoạn giữa ga Ishibashi Handai-mae và ga Minoh) từ khoảng 9:50 sáng.

Các biện pháp phân luồng giao thông và lệnh sơ tán sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi công tác di dời hoàn tất.

Nguồn: Yahoo Japan