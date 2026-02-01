Phát hiện phim Trung Quốc dốc hết ngôn từ cũng không đủ khen: Hay vượt xa nguyên tác, nhìn cặp chính là muốn xem liền

Mới đây, một bài đánh giá từ người trong nghề về bộ phim Chó Hoang Và Xương bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Được biết, đây là dự án ngôn tình hiện đại do Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đóng chính, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hưu Đồ Thành.

Theo nhận xét, Chó Hoang Và Xương sở hữu nhịp phim nhanh, gọn gàng, đậm phong cách của đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt. Những tình tiết dễ gây khó chịu cho người xem đều đã được lược bỏ, trong khi thiết lập nhân vật cải biên hợp lý, thậm chí được đánh giá là tốt hơn cả nguyên tác. Đáng chú ý, chuyện tình của cặp đôi chính trên phim sâu đậm, rõ rệt hơn so với tiểu thuyết.

Một điểm cộng khác nằm ở nhân vật nữ phụ. Nữ phụ và nam chính tồn tại mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Quan hệ giữa nữ chính và nữ phụ cũng được xây dựng theo hướng tích cực, tôn trọng và thấu hiểu, tránh hoàn toàn kiểu đấu đá nữ giới thường thấy.

Trong bối cảnh nhiều phim dài tập hiện nay dù đầu tư lớn về bối cảnh, trang phục nhưng lại ngã ngựa vì kịch bản yếu, việc Chó Hoang Và Xương được đánh giá cao về nội dung khiến người hâm mộ có thêm niềm tin. Đặc biệt, phim ngôn tình hiện đại vốn khó tạo tiếng vang hơn cổ trang, nên một kịch bản chắc tay càng trở thành yếu tố then chốt.

Bên cạnh đó, màn kết hợp của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi cũng là lý do lớn khiến bộ phim được mong chờ. Tống Uy Long sở hữu ngoại hình nổi bật, khí chất nam tính, rất phù hợp với hình tượng nam chính Trần Dị. Trong dàn sao nam trẻ hiện nay của Cbiz, anh vẫn luôn được công nhận là một trong những gương mặt có visual hàng đầu.

Trong khi đó, Trương Tịnh Nghi ghi điểm nhờ vẻ đẹp tự nhiên, mạnh mẽ, không quá kiều diễm nhưng vẫn cực kỳ cuốn hút. Ở lứa tiểu hoa 95, cô cũng được đánh giá cao về diễn xuất, từng để lại dấu ấn với phim điện ảnh Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau và các tác phẩm truyền hình như Tích Hoa Chỉ, Tàng Hải Truyện, đặc biệt là Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

Về nội dung, theo nguyên tác thì Chó Hoang Và Xương xoay quanh mối quan hệ giữa hai nhân vật chính Trần Dị và Miêu Tĩnh. Họ gặp nhau trong những năm tháng tuổi trẻ, cùng trải qua biến cố gia đình, buộc phải nương tựa vào nhau để trưởng thành. Sau nhiều năm xa cách vì những lựa chọn đầy đau đớn, họ gặp lại nhau khi trưởng thành, vô tình bị cuốn vào một vụ án nguy hiểm liên quan đến đường dây phạm pháp. Trong tình thế đầy nguy hiểm, Trần Dị và Miêu Tĩnh một lần nữa đứng chung chiến tuyến, cùng nhau đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ người mình yêu và đưa kẻ xấu ra trước pháp luật.

nguồn: Weibo