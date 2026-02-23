HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Phát hiện ô tô cùng 2 thi thể dưới đập ngày mùng 7 Tết: Danh tính các nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp) |

Theo nhận định của chính quyền địa phương, 2 nạn nhân đã gặp nạn và tử vong từ nhiều ngày trước.

Mới đây, dư luận xôn xao thông tin phát hiện chiếc xe ô tô biển số TP.HCM và 2 thi thể 1 nam, 1 nữ dưới kênh Văn Phong (thôn Phú Lạc, xã Bình An, tỉnh Gia Lai).

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, ông Lê Từ Bình, Bí thư Đảng ủy xã Bình An cho hay, sáng 23/2, một người dân đi làm ruộng đã nhìn thấy một thi thể người nổi lên tại khu vực đập và trình báo cơ quan chức năng.

Phát hiện ô tô cùng 2 thi thể dưới đập ngày mùng 7 Tết: Danh tính các nạn nhân - Ảnh 1.

Chiếc xe được trục vớt. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Lực lượng chức năng sau đó đã mở rộng tìm kiếm và phát hiện thêm một thi thể nữa cùng chiếc xe hơi nhãn hiệu Kia Morning, BKS 51F-708.22 chìm dưới kênh.

Khi được phát hiện, 2 thi thể đã có dấu hiệu phân hủy nên chính quyền địa phương nhận định, khả năng các nạn nhân đã gặp nạn và tử vong nhiều ngày trước. Gần hiện trường phát hiện có một cột biển báo giao thông bị xô gãy, nghi chiếc xe tông trúng trước thời điểm gặp nạn.

Phát hiện ô tô cùng 2 thi thể dưới đập ngày mùng 7 Tết: Danh tính các nạn nhân - Ảnh 2.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Phát hiện ô tô cùng 2 thi thể dưới đập ngày mùng 7 Tết: Danh tính các nạn nhân - Ảnh 3.

Theo nhận định, các nạn nhân có thể đã gặp nạn tử vong từ nhiều ngày trước. (Ảnh: VTC News)

Nguồn tin trên VTC News cho biết thêm, qua xác minh, danh tính các nạn nhân đã được xác định là Châu Văn B. (sinh năm 2001, trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) và Trịnh Thị N.H. (sinh năm 1995, trú xã Kongiang, tỉnh Gia Lai).

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

