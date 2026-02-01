HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện ổ mại dâm trong khách sạn ở TPHCM

Pv |

Ập vào một phòng khách sạn, cảnh sát bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Ngày 1-2, thông tin từ Công an phường Gò Vấp, TPHCM cho biết vừa phá ổ mại dâm trong khách sạn ở đường Nguyễn Văn Lượng.

Phát hiện ổ mại dâm trong khách sạn ở TPHCM: Công an Gò Vấp triệt phá thành công - Ảnh 1.

Các cô gái bị Công an phường Gò Vấp đưa về trụ sở.

Trước đó, an ninh cơ sở phát hiện khách sạn trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường Gò Vấp có biểu hiện hoạt động chứa mại dâm và môi giới bán dâm. Đáng nói, khách sạn này hoạt động tinh vi, cố tình qua mắt lực lượng chức năng.

Sau thời gian theo dõi, lúc 2 giờ ngày 24-1, Công an phường Gò Vấp quyết định đột kích.

Tại phòng 502, công an bắt quả tang một cặp nam nữ đang mua bán dâm. Ngoài ra, tại phòng 103 và 302, công an cũng phát hiện 7 cô gái đang chờ tới lượt để bán dâm.

Qua lời khai ban đầu, các cô gái cho biết "kéo" khách về khách sạn để bán dâm và thống nhất tỉ lệ ăn chia với người môi giới. 

Đánh tài xế xe 7 chỗ tử vong, tài xế Mai Anh Nhật bị bắt khẩn cấp tội gì?

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại