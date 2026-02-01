Đánh tài xế xe 7 chỗ tử vong, tài xế Mai Anh Nhật bị bắt khẩn cấp tội gì?

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, bắt khẩn cấp Mai Anh Nhật (43 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, trưa 30/1, Mai Anh Nhật điều khiển xe bán tải chở con gái đi học, lưu thông từ ngã tư Hậu Nghĩa hướng về xã Hòa Khánh. Khi đến giao lộ giữa đường ĐT825 và đường Ba Sa – Gò Mối, Nhật giảm tốc độ để chờ đèn tín hiệu giao thông.

Cùng thời điểm, ô tô do ông NVH (64 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển chạy cùng chiều đã vượt lên bên trái và xảy ra va chạm với cửa phía tài xế xe của Nhật. Sau va chạm, hai bên xuống xe để giải quyết sự việc.

Camera ghi lại vụ việc

Lúc này, Nhật lao đến đánh liên tiếp vào vùng đầu ông H. khiến nạn nhân ngã xuống đường. Nhật tiếp tục dùng chân đá vào người ông H., làm nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Nhật cùng người dân địa phương sau đó đã hỗ trợ đưa ông H. đi cấp cứu.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, ông H nhập viện trong tình trạng xuất huyết não rất nặng và được chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Sau khi Mai Anh Nhật bị bắt giữ, đến tối 31/1, ông NVH tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy do vết thương quá nặng.

Clip do camera an ninh ở khu vực hiện trường ghi lại sau đó được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, với đa số bàn luận bất bình về hành vi đánh người giữa nơi công cộng của Nhật.



