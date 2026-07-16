Phát hiện nhiều thỏi vàng, tiền vàng trị giá hơn 330 triệu đồng trong nồi cơm điện

Nguồn gốc số vàng này đến từ đâu?

Một ngày làm việc bình thường đã bất ngờ biến thành cuộc “săn kho báu” đối với một nhân viên bảo vệ tại thành phố Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang (Hàn Quốc), khi ông phát hiện gần 100g vàng được cất giấu bên trong một chiếc nồi cơm điện bị vứt bỏ.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) ngày 23/6, sự việc xảy ra vào tối 12/4 khi người bảo vệ ngoài 70 tuổi đang phân loại rác tái chế tại một khu chung cư ở phường Okpo-dong, thành phố Geoje.

Bên trong chiếc nồi cơm điện cũ, ông phát hiện một túi nhựa màu đen chứa nhiều thỏi vàng, tiền vàng và một chiếc nhẫn, với tổng trọng lượng 93,75g.

Theo giá vàng hiện tại, số tài sản này trị giá khoảng 19,1 triệu won (336 triệu VNĐ).

Ngay ngày hôm sau, người bảo vệ đã mang số vàng đến trình báo tại đồn cảnh sát địa phương và đề nghị lực lượng chức năng tìm chủ sở hữu.

Sau khi xem lại camera an ninh gần khu vực tập kết rác và tiến hành xác minh, cảnh sát phát hiện số vàng này thuộc về một cụ bà vừa qua đời.

Theo điều tra, người phụ nữ lớn tuổi đã cất số vàng bên trong chiếc nồi cơm điện. Tuy nhiên, trong quá trình dọn dẹp di vật của mẹ, các con của bà đã vô tình vứt bỏ chiếc nồi mà không biết bên trong chứa tài sản giá trị.

Toàn bộ số vàng sau đó đã được cảnh sát trao trả cho gia đình.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đăng tải video ghi lại cảnh người bảo vệ mang chiếc nồi cơm điện đến đồn cảnh sát trên kênh YouTube chính thức.

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng trung thực của ông.

“Một người khác có thể đã giữ lại số vàng mà không ai biết. Nếu không có ông ấy, có lẽ gia đình sẽ không bao giờ tìm lại được tài sản mà người mẹ để lại”, một netizen bình luận.

Theo Strait Times﻿