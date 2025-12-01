Phát hiện nhiều người dương tính ma túy, khí cười tại quán Karaoke Monaza

Các đối tượng điều hành hoạt động quán Karaoke Monaza.

Tối 30/11, CATP Hà Nội Tạm cho biết đã giữ hình sự 18 đối tượng liên quan đến hàng loạt sai phạm tại quán Karaoke Monaza có địa chỉ tại số 194 Trần Duy Hưng (Yên Hòa, Hà Nội).

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 18/10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra cơ sở Karaoke Monaza do Hồ Anh Tuấn (tức Tuấn "Gốm"; SN 1977; trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) làm chủ.

Một số đối tượng của quán Karaoke Monaza bị tạm giữ hình sự.

Tại thời điểm kiểm tra, có 11 phòng hát đang hoạt động, 4 phòng có sử dụng bóng cười. Test nhanh ma túy có 1 nữ nhân viên và 4 khách dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an thu giữ 83 bình "khí cười" (N2O) đồng thời đưa 169 người liên quan (gồm 140 nhân viên, 29 khách) về trụ sở để xác minh làm rõ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 20/10/2025, CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra về các hành vi buôn bán hàng cấm, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và đánh bạc.

Tang vật cơ quan công an thu giữ.

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra có Hồ Anh Tuấn là chủ quán; Mai Thị Phương và Nguyễn Thị Thành nhân viên điều hành quán; Nguyễn Đình Huy, quản lý quán cùng nhiều đối tượng khác là nhân viên của quán.

Hiện CATP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.