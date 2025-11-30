Vụ anh trai lái xe đâm em gái tử vong: Phản ứng của Nguyễn Tấn Thành khi bị bắt tại biên giới

Chiều 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã phối hợp Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1979, tên gọi khác là Cu Nhỏ, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T. H. (sinh năm 1976), chị N.T.B.N. (sinh năm 1981) và chị N.T.B.S. (sinh năm 1983).

Thông tin trên báo Dân Việt, sau khi gây án, Thành đã bỏ lại ô tô và chuyển sang sử dụng xe mô tô nhãn hiệu Sonic, mang biển kiểm soát 93P1-413.38, di chuyển về hướng cửa khẩu Mộc Bài, nơi giáp ranh với Campuchia.

Khi đang trên đường di chuyển, đối tượng Thành bị lực lượng chức năng đã chặn bắt tại khu vực biên giới. Ngay sau khi bị bắt giữ, Thành đã được đưa về phòng làm việc để tiến hành lập biên bản và lấy lời khai ban đầu.

Tại cơ quan chức năng, khi được thẩm vấn về lý do di chuyển khẩn cấp về khu vực biên giới, Nguyễn Tấn Thành tỏ ra rất nghênh ngang, thái độ bình thản và trả lời ngắn gọn: "Do tôi có ý định qua sòng bạc nên bị đem vô đây...".

Quá trình lập biên bản, lực lượng chức năng đã thu giữ các tang vật liên quan, một số lượng lớn tiền giấy, chủ yếu là tiền Việt Nam đồng, được rải trên bàn làm việc. Một thẻ nhựa (nghi là thẻ ngân hàng), chìa khóa xe và một chiếc túi xách nhỏ màu đen.

Thành khi bị Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ

Đâm chị em ruột vì mâu thuẫn gia đình?

Báo Lao Động dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, các nạn nhân đều là chị em ruột của Thành. Gia đình được cho là có mâu thuẫn từ trước nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc, cho thấy nghi phạm nhiều lần điều khiển xe tông vào nhóm người trong sân.

Thông tin ban đầu từ Công an xã Bến Cầu cho biết, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 30/11, đối tượng Nguyễn Tấn Thành điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Lexus màu trắng, biển số 70A-413.xx, đi ngang qua nhà chị N.T. H..

Khi phát hiện chị H. đang đứng trong sân nhà cùng với chị N.T.B. S. và chị N.T.B.N., đối tượng Thành đã có hành vi điều khiển xe đâm thẳng vào nhóm người này.

Sau cú tông đầu tiên, nghi phạm tiếp tục lùi xe và lao vào các nạn nhân còn lại.

Cú tông trực diện đã khiến nạn nhân S. bị thương nặng và ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị S. đã tử vong vào khoảng 11 giờ 50 phút cùng ngày, chỉ 20 phút sau khi vụ việc xảy ra. Các nạn nhân khác, bao gồm chị H. và chị N. bị xây xát nhẹ.

Camera ghi lại cảnh Thành đâm vào các chị em ruột

Ngay sau khi gây án, đối tượng Thành đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường, bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an xã Bến Cầu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức truy bắt khẩn cấp.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, tức là hơn 1 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Tấn Thành.

Hiện, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Thành để tiếp tục điều tra làm rõ động cơ và hành vi giết người bằng phương tiện giao thông, đồng thời hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

