Phát hiện nhiều di vật ở hang Đá Mái - nơi bị bom đánh sập cách đây 57 năm

Lực lượng chức năng Đà Nẵng tìm thấy nhiều di vật tại hang Đá Mái - nơi hứng trận bom cách đây 57 năm.

Ngày 14/8, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết vừa tổ chức khảo sát khu vực hang Đá Mái , núi Mặt Rạng, thuộc dãy Hòn Tàu, xã Duy Xuyên. Đây là nơi được xác định có khả năng còn hài cốt cán bộ, nhân viên quân y và thương binh hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nhiều di vật được tìm thấy ở hang Đá Mái. (Ảnh: Quang Cường)

Theo thông tin từ các nhân chứng, ngày 22/7/1969, sau khi một máy bay trực thăng Mỹ bị bộ đội ta bắn rơi tại khu vực Hòn Tàu, từ khoảng 10h30, không quân địch liên tục đánh phá dữ dội các vị trí đóng quân của ta.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, bom đánh trúng hang Đá Mái - nơi Đội Phẫu 5, Quân y Mặt trận 4 Quảng Đà làm nhiệm vụ cứu chữa thương binh. Một khối đá lớn đổ sập, vùi lấp cán bộ, nhân viên quân y và thương binh đang ở trong hang.

Tham gia đoàn khảo sát, ông Đoàn Ngọc Minh (con trai liệt sĩ Đoàn Ngọc Lễ) cho biết năm 1989, ông cùng một số nhân chứng và lực lượng địa phương từng tổ chức tìm kiếm hài cốt của cha và đồng đội. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở lớn, địa hình hiểm trở nên việc tìm kiếm chưa đạt kết quả. Trước khi rời đi, ông đã đánh dấu vị trí hang với mong muốn các lực lượng chức năng sau này có điều kiện tiếp tục tìm kiếm.

Từ nguồn tin do nhân chứng cung cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu và tổ chức khảo sát thực địa. Lực lượng công binh tiến hành rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại, mở đường và bảo đảm an toàn cho đoàn khảo sát.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vị trí hang Đá Mái, nơi Đội Phẫu 5 được cho là từng đóng quân; đồng thời phát hiện nhiều di vật, gồm dụng cụ y tế, xi lanh, thắt lưng da, áo mưa và một số vật dụng khác.

Những dấu tích, di vật được phát hiện là cơ sở quan trọng để Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục đối chiếu tài liệu, xác minh thông tin, củng cố hồ sơ và xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp.