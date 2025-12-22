Theo thông tin, sáng ngày 18/9, các nhân viên làm việc tại chợ đầu mối trung tâm Osaka đã phát hiện một lượng lớn chai lọ bị bỏ lại gần khu vực tập kết rác của chợ. Những chai này được đựng trong các thùng carton, bên trong chứa các vật thể được cho là giống nội tạng người.

Qua xác minh ban đầu, số vật thể nói trên nhiều khả năng là chất thải y tế, có thể phát sinh từ bệnh viện hoặc các cơ sở y tế.

Hiện trường sự việc

Người đầu tiên phát hiện sự việc là một công nhân vệ sinh đang làm nhiệm vụ tại khu vực này. Người này cho biết:

“Nhìn vào thì không hẳn là nguyên vẹn một cơ quan nội tạng, mà giống như những phần đã bị cắt bỏ. Trông như những thứ được lấy ra trong quá trình phẫu thuật. Tôi nghĩ nếu xử lý một cách thông thường thì sẽ rất nguy hiểm.”

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cảnh sát đã vào cuộc điều tra, đồng thời xem xét khả năng vụ việc có dấu hiệu vi phạm Luật xử lý chất thải, đặc biệt là quy định liên quan đến việc xử lý và tiêu hủy chất thải y tế.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc số chai lọ trên cũng như quá trình chúng bị mang đi vứt bỏ trái phép.

Nguồn: FNN