Phát hiện nhân viên quán lẩu múc dầu ăn từ thùng rác, chủ quán khẳng định để bán chứ không dùng nấu ăn

Khi được hỏi ai là người bảo bà đi lấy dầu, người phụ nữ trả lời một cách mơ hồ: "Tôi mới bắt đầu làm việc ở đây".

Ngay lập tức, đoạn video thu hút được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Đặc biệt, chính câu trả lời không rõ chủ đích của nữ nhân viên đã làm dấy lên nghi ngờ rằng dầu đã qua sử dụng có thể được tái chế trong nhà hàng.

Xiao, người quản lý nhà hàng sau đó phải lên tiếng đính chính. Xiao xác nhận người phụ nữ trong clip là nhân viên của họ và cô ấy mới làm việc được vài ngày.

Chiếc xô sử dụng để múc dầu thải

“Số dầu cô Trương thu thập được không phải để sử dụng trong nhà hàng của chúng tôi, mà là để bán cho một công ty vệ sinh chuyên tái chế dầu thải”, Xiao nói với Red Star News.

Bà Trương sau đó cũng đăng tải bài viết giải thích về hành động của mình, nội dung chính nêu rõ: “Về đoạn video lan truyền trên mạng, tôi xin tuyên bố rằng đó là hành động cá nhân của tôi và không liên quan gì đến nhà hàng lẩu. Tôi tự múc dầu để bán.”

Trước "cơn bão" nghi vấn an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Kết quả, Văn phòng Giám sát thị trường quận Cửu Long xác nhận rằng nhà hàng đã bán dầu thải cho một công ty vệ sinh được cấp phép.

Một viên chức giám sát thị trường cho biết: "Nhân viên trong video chỉ mới làm việc tại nhà hàng được một tuần và đã nhận tổng cộng 40 nhân dân tệ (6 đô la Mỹ) qua hai lần thanh toán, điều này được chứng minh bằng hồ sơ chuyển khoản của WeChat".

"Không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy nhà hàng tái sử dụng dầu thu thập được để chế biến thực phẩm", vị quan chức này cho biết thêm.

Vụ việc được Cover News đưa tin đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt trên mạng.

Việc sử dụng cái gọi là dầu thải không phải là hiếm ở các nhà hàng tại Trung Quốc.

"Có vẻ như đây là hành động cá nhân của nhân viên. Suy cho cùng, nếu cửa hàng có kế hoạch tái sử dụng dầu thì ngay từ đầu đã không vứt nó vào thùng rác", một người dùng mạng bình luận.

“Rất đơn giản. Nếu họ có thể chứng minh được dầu đã được bán thì tốt. Nếu không, rõ ràng là dầu đã được tái sử dụng. Nếu đúng như vậy, nhà hàng này đáng bị đóng cửa”, một người khác nói.

Được biết, đã có rất nhiều vụ bê bối thực phẩm bẩn đã được công chúng phanh phui trước đây.

Vào tháng 7/2024, tờ The Beijing News đưa tin rằng xe bồn trước đây được sử dụng để vận chuyển hóa chất và nhiên liệu cũng được sử dụng để chở dầu ăn, chẳng hạn như dầu ăn và xi-rô, mà không được vệ sinh đúng cách.

Ngoài ra, vào tháng 6/2023, một video lan truyền cho thấy một đĩa cơm được phục vụ tại căng tin của một trường đại học Trung Quốc được cho là có chứa đầu của một con chuột chết, gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc. Từ đây, các cơ quan chức năng phải tăng cường giám sát chặt chẽ hơn về an toàn thực phẩm trong khuôn viên trường.

