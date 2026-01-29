Phát hiện người phụ nữ thu về 3 tỷ đồng trong một buổi sáng nhờ bán 300g vàng và 20 thỏi bạc trong ngày giá đạt đỉnh

Giá kim loại quý tại thị trường nội địa Trung Quốc những ngày gần đây chịu ảnh hưởng từ giá quốc tế, liên tục ghi nhận các đợt tăng mạnh. Một người phụ nữ tại Trịnh Châu, Hà Nam đã tận dụng thời điểm giá vàng lập đỉnh để bán ra 300g vàng tích trữ từ khi giá còn thấp, nhanh chóng thu về hơn 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1,05 tỷ đồng). Không dừng lại ở đó, cùng với sự bùng nổ của giá bạc, cô còn bán thêm hơn 20 thỏi bạc, đổi lấy hơn 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,75 tỷ đồng), thu hút sự chú ý lớn từ giới đầu tư. Tổng cộng trong 1 buổi sáng giao dịch, bà "nhẹ nhàng" thu về khoảng 3 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ tờ Đô thị, người phụ nữ này chia sẻ cô đã mua gom hàng trăm gram vàng theo từng đợt vào thời điểm giá vàng còn trầm lắng và không vội vàng bán ra. Cho đến tháng 1 năm 2026, khi giá vàng trang sức tại Trung Quốc liên tục leo dốc, vượt ngưỡng kỷ lục 1.620 nhân dân tệ (khoảng 5,67 triệu đồng) mỗi gram, cô mới quyết định bán trước 300g vàng để thu về hơn 300.000 nhân dân tệ tiền mặt. Cô cho biết nguyên tắc vận hành của mình là mua tích trữ khi giá thấp và hiện thực hóa lợi nhuận khi giá cao, đồng thời không bán hết toàn bộ trong một lần.

Người phụ nữ bán ra vòng tay vàng 300g và hơn 20 thỏi bạc

Trong lúc người phụ nữ này thực hiện giao dịch bán ra, tại cửa hàng cũng có rất nhiều khách hàng khác đang thu mua thỏi bạc. Một trong số những người mua cho biết mình nhìn nhận thấy đà tăng của kim loại quý nên đã quyết định mua cùng lúc 14 thỏi bạc và chuyển khoản trực tiếp 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,75 tỷ đồng) ngay tại chỗ.

Các báo cáo chỉ ra rằng thị trường vàng Trung Quốc gần đây biến động rất mạnh, chỉ trong vòng 10 ngày, giá vàng trang sức đã tăng lũy kế 185 nhân dân tệ (khoảng 647.500 đồng) mỗi gram, thậm chí có ngày mức tăng cao nhất đạt 37 nhân dân tệ (khoảng 129.500 đồng). Đây là đợt tăng trưởng nóng hiếm thấy trên thị trường giao dịch vàng nội địa Trung Quốc. Việc giá vàng tăng tốc nhanh chóng đã thúc đẩy mạnh mẽ ý chí mua bán của người dân, khiến không khí giao dịch trên thị trường trở nên vô cùng sôi động.

Người đàn ông mua cùng lúc 14 thỏi bạc

Xét về dài hạn, đà tăng của giá vàng thậm chí còn rõ rệt hơn. Lấy ví dụ với vàng trang sức vật chất, vào năm 2019, một chiếc vòng tay vàng nặng khoảng 30g có giá khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng), nhưng đến năm 2026 đã vượt quá 30.000 nhân dân tệ (khoảng 105 triệu đồng). Về giá thu mua vàng miếng, năm 2022 vào khoảng 544 nhân dân tệ (khoảng 1,9 triệu đồng) mỗi gram, nay đã lên tới mức từ 1.020 nhân dân tệ đến 1.400 nhân dân tệ (khoảng 3,57 triệu đến 4,9 triệu đồng) mỗi gram, mức tăng vô cùng đáng kể.

Không chỉ lượng khách bán vàng tăng lên, sức mua cũng rất nóng hổi khi nhiều người chọn bán ra một phần để chốt lời ở vùng đỉnh. Các chủ cửa hàng cho biết gần đây cả hoạt động mua và bán tại cửa hàng đều nóng lên cùng lúc, cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, các báo cáo cũng đưa ra cảnh báo rằng những biến động lớn trong ngắn hạn của giá vàng chịu tác động từ nhiều yếu tố như tình hình quốc tế, chính sách tiền tệ và dòng chảy vốn, do đó đầu tư vẫn tồn tại những rủi ro bất định. Những người có chuyên môn kêu gọi người dân trước khi tham gia thị trường cần đánh giá thận trọng khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân, tránh việc đuổi theo mức giá cao dẫn đến việc phải gánh chịu rủi ro từ những đợt biến động quá lớn.

Nguồn: ETtoday