Phát hiện người phụ nữ SN 1983 dùng tài khoản của em trai để chuyển khoản 100 triệu đồng: Công an sử dụng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Đinh Anh |

Sau khi tiếp nhận thông tin từ công dân, Công an xã Quỳnh Tam đã phối hợp với Công an xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để xác minh vụ việc.

Mới đây, Công an xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn trả lại 100 triệu đồng tiền chuyển nhầm.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18/3/2026, Công an xã Quỳnh Tam nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Nguyệt, là công dân trên địa bàn. Người phụ nữ cho biết vào lúc 20 giờ 23 phút cùng ngày chị nhận được số tiền 100 triệu đồng chuyển khoản nhầm vào tài khoản cá nhân.

Công an xã làm việc hỗ trợ người dân. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Đến 21 giờ cùng ngày, Công an xã cũng nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Nga (SN 1983, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Chị cho biết lúc 20 giờ 23 phút có dùng tài khoản ngân hàng của em trai là Nguyễn Đức Anh chuyển nhầm số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của chị Nguyệt.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ 2 công dân, Công an xã Quỳnh Tam đã phối hợp với Công an xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ để xác minh vụ việc. Lực lượng chức năng xác nhận hai bên đã có nhầm lẫn trong quá trình giao dịch. Lập tức, Công an xã Quỳnh Tam đã mời chị Nguyệt lên làm thủ tục để chuyển lại tiền cho chị Nguyễn Thị Nga theo đúng quy định.

Do không thể trực tiếp gặp mặt, chị Nguyễn Thị Nga đã gửi thư cảm ơn tới Công an xã Quỳnh Tam và chị Nguyễn Thị Nguyệt.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân:

- Khi nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không tự ý sử dụng, giao dịch và không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ.

- Chủ động liên hệ ngay với ngân hàng hoặc trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

- Nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo như giả danh cơ quan chức năng, yêu cầu hoàn tiền gấp, đe dọa liên quan đến pháp luật nhằm gây hoang mang, ép buộc chuyển tiền.

- Kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung giao dịch trước khi thực hiện chuyển tiền.

Theo Công an tỉnh Nghệ An

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

