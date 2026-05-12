Phát hiện người phụ nữ chết trong nhà với nhiều vết thương bất thường

NGUYỄN VƯƠNG
|

Người phụ nữ trú tại bản Yên Hợp (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) được phát hiện chết trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể.

Lãnh đạo UBND xã Kim Phú ( Quảng Trị ) xác nhận, tối 11/5 một người phụ nữ trú tại địa phương vừa được người dân phát hiện chết trên giường tại nhà với nhiều vết thương nên trình báo cơ quan chức năng. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Cao Thị S.(31 tuổi, trú bản Yên Hợp, xã Kim Phú).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Cao Thị S.

Hiện cơ quan chức năng cũng đang tìm kiếm người chồng đã ly hôn của chị Cao Thị S. là Đ.X.T (29 tuổi). Thời điểm xảy ra vụ việc, người chồng cũ của nạn nhân không có mặt tại hiện trường.

Phát hiện người phụ nữ chết với nhiều vết thương ở xã Kim Phú , Quảng Trị - Ảnh 1.

Chị Cao Thị S. được phát hiện chết trên giường tại nhà riêng

Được biết, nạn nhân và chồng cũ có với nhau 4 người con. Theo người dân địa phương, thời điểm phát hiện vụ việc có 2 cháu nhỏ cùng nằm trên giường với mẹ, tinh thần hoảng loạn nhưng không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Cách đây khoảng 20 ngày, tại Quảng Trị cũng xảy ra vụ án mạng làm người phụ nữ 60 tuổi thiệt mạng. Theo đó, sự việc xảy ra tại nhà của bà T.T.T (SN 1966), ở số 346 Lý Thái Tổ (tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị). Vào khoảng 13h30 ngày 23/4, người dân nghe có tiếng cãi vã, xô xát, sau đó có 1 nam thanh niên chạy ra khỏi nhà của bà T.

Bà T. sau đó được phát hiện đang nằm trên ghế trong phòng khách với nhiều vết thương trên người. Bà T. sau đó được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới nhưng sau đó tử vong.

Ngay khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tra và xác minh ban đầu nghi phạm liên quan là Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú tại tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị). Đến 16h cùng ngày, nghi phạm Nguyễn Văn ũng bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra.

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

