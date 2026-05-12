Nghi án chồng cũ sát hại vợ do ghen tuông ở Quảng Trị

Hoàng Nam
|

Một người phụ nữ trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị được phát hiện tử vong trên giường với nhiều vết thương trên cơ thể. Cơ quan chức năng đang tập trung truy tìm người chồng cũ của nạn nhân để phục vụ điều tra.

Ngày 12/5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào tối 11/5, người dân cùng chính quyền địa phương phát hiện người phụ nữ trú tại bản Yên Hợp tử vong trên giường tại nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Nghi án chồng cũ sát hại vợ do ghen tuông ở Quảng Trị năm 2026 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng đã được làm mờ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp điều tra, truy tìm nghi phạm liên quan.

Theo lãnh đạo xã Kim Phú, thời điểm xảy ra vụ việc, người chồng cũ của nạn nhân không có mặt tại hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung truy tìm người này để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, nạn nhân và chồng cũ có với nhau 4 người con. Theo thông tin từ người dân địa phương, thời điểm phát hiện vụ việc có 2 cháu nhỏ cùng nằm trên giường với mẹ, tinh thần hoảng loạn nhưng không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Một số thông tin ban đầu cho rằng vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông . Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

