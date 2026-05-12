Toàn cảnh sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang

Hôm nay, 12-5, Tòa án Quân sự Trung ương sẽ xét xử phúc thẩm 5 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ). Phiên tòa diễn ra tại Hà Nội dưới sự điều hành của Chủ tọa là Thẩm phán, thượng tá Vũ Đức Việt.

HĐXX đã triệu tập 414 bị hại có kháng cáo trong vụ án và một số người liên quan Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Trước đó, vào tháng 1-2026, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo.

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm

Sau phiên tòa sơ thẩm, 5 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, gồm 2 cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang, Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng, Trần Hữu Định.

Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Hoàng Viết Quang kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự vì cho rằng bị cáo có các tình tiết mới. Cụ thể, bị cáo không tham gia bàn giao đất; bị cáo không tham gia Ban chỉ đạo; các quy định chồng chéo, phức tạp, khó hiểu; việc đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết thay thế sân bay Nha Trang là chủ trương hết sức đúng đắn, đổi mới và đột phá của Bộ Quốc phòng; bị cáo có nhiều thành tích trong công tác...

Bị cáo Nguyễn Duy Cường kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu kháng cáo xin xem xét về nội dung chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng Quân đội để khắc phục triệt để hậu quả vụ án do bị cáo gây ra mà Tòa án Quân sự Quân khu 5 chưa xem xét. Bị cáo nêu bản thân nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên mong muốn được bồi thường khắc phục hậu quả vụ án cho các bị hại. Đồng thời, mong tòa án tạo điều kiện cho bị cáo ủy quyền ông Nguyễn Duy Kiên thực hiện nộp tiền mặt hoặc Chứng thư bảo lãnh của ngân hàng để khắc phục triệt để hậu quả vụ án.

Các bị cáo Trần Hữu Định, Nguyễn Thị Hằng cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng; cả hai bị cáo đã tự nguyện, vận động gia đình bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Ngoài các bị cáo, vụ án còn có hàng trăm bị hại có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm hoặc kháng cáo về phần dân sự. Những người này được tòa sơ thẩm xác định tư cách tố tụng là bị hại, buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường cho họ. Tuy nhiên, họ cho rằng mình không phải bị hại trong vụ án mà là người thứ ba ngay tình, bởi thời điểm ký kết hợp đồng với phía Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, họ tin tưởng tuyệt đối vào các văn bản của các đơn vị liên quan, không hề hay biết về các sai phạm bị phát hiện sau này.

Họ cũng cho rằng việc nộp tiền cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn thực chất là góp phần tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp thực hiện dự án tại tỉnh Khánh Hòa. Vốn này được doanh nghiệp sử dụng để thi công hạ tầng chứ không chiếm đoạt hay biến mất như một hành vi lừa đảo.

Quyền lợi của họ gắn liền với sự tồn tại và việc tiếp tục triển khai dự án trên quỹ đất, do đó các nhà đầu tư đề nghị cấp phúc thẩm buộc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án, bàn giao đất theo đúng nội dung hợp đồng.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Văn Hậu và cổ đông công ty chuyển nhượng cổ phần thì phải bảo đảm đối tác kế thừa và thực hiện đến cùng mọi nghĩa vụ (cho đến khi hoàn tất chuyển nhượng, bàn giao sản phẩm bất động sản). Đồng thời, đối tác phải đảm bảo có đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án và cam kết bằng văn bản về trách nhiệm với nhà đầu tư.

Một số khác cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm về hành vi trốn thuế của những người bán suất đầu tư hưởng chênh lệch, cần xem xét họ có đồng phạm với các bị cáo hay không. Trường hợp không thể giải quyết các vấn đề dân sự như đã nêu, nhà đầu tư đề nghị tòa án cấp phúc thẩm hủy phần án này để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Bản án sơ thẩm đánh giá các bị cáo là cán bộ tỉnh Khánh Hòa và 2 Thiếu tướng quân đội đều là người có chức vụ cao nhưng vẫn vi phạm với tính chất rất nghiêm trọng, xâm phạm các quy định quản lý nhà nước về đất đai, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân về chủ trương của Đảng và Nhà nước, gây mất bình đẳng, môi trường đầu tư kém công bằng.

Bị cáo Hậu và hai đồng phạm đã lợi dụng sai phạm của các cựu cán bộ trên, đưa thông tin gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 686 bị hại với số tiền thu về hơn 7.000 tỉ đồng. Hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, các nguồn lực xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về phân hóa vai trò trong vụ án, tòa xác định cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng là người ký nhiều văn bản mang tính chất quyết định trong hành vi giao đất sai. Do đó sai phạm của bị cáo Thắng là tiền đề để các sai phạm sau đó xảy ra.

Các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường (từ phải sang trái)



Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cũng bị xác định là chủ mưu trong hành vi lừa đảo, chỉ đạo chị gái và bạn thân (bị cáo Trần Hữu Định) phạm tội.

Song xét các hành vi giảm nhẹ, công trạng, thành tích, HĐXX đều tuyên các bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là hơn 7.030 tỉ đồng cho các bị hại trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn

Quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo Hậu, Hằng cùng một số người khác đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả tổng số tiền hơn 160,7 tỉ đồng. Số tiền còn phải tiếp tục bồi thường là hơn 6.869 tỉ đồng.

Tòa cấp sơ thẩm cũng buộc bị cáo Trần Hữu Định nộp hơn 54,6 tỉ đồng sung vào ngân sách nhà nước; được trừ số tiền 8,5 tỉ đồng do vợ bị cáo đã nộp thay, còn phải nộp hơn 46,1 tỉ đồng.

Ngoài ra, tòa quyết định tịch thu sung công quỹ số tiền 4 tỉ đồng do bị cáo Hoàng Viết Quang tự nguyện nộp và 4 tỉ đồng do cá nhân liên quan nộp lại.

Đáng chú ý, tòa cấp sơ thẩm tiếp tục kê biên 2.148 bất động sản đứng tên bị cáo Nguyễn Văn Hậu và các cá nhân, công ty liên quan, trong đó có 562 bất động sản đã được cấp lại giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, tiếp tục kê biên 6 bất động sản đứng tên bị cáo Nguyễn Thị Hằng tại Hà Nội, Vĩnh Phúc (cũ) và Khánh Hòa.

Tòa án tiếp tục tạm giữ 1.464 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một ô tô Mercedes S600, 33 lượng vàng và tạm dừng giao dịch một số thuê bao điện thoại liên quan đến các bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2015 đến 2024, Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái, Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường đã vi phạm quy định về quản lý đất đai khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhưng chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Theo quy định, việc chuyển giao khoảng 186,2 ha đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và đã được Bộ Quốc phòng cùng UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất, bố trí quỹ đất tạo nguồn thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT Sân bay Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại tạm thời Trung đoàn 920 (Cam Ranh).

UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ về việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các bị cáo làm trái trình tự thủ tục, đã bàn giao 62,89 ha đất quốc phòng cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Dự án sân bay Nha Trang. Ảnh: Kỳ Nam

Tháng 6-2015, ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, tập đoàn này đã triển khai thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 và huy động vốn bằng cách lập các hợp đồng góp vốn đầu tư để ký thỏa thuận góp vốn xây dựng nhà ở thấp tầng, liền kề tại dự án Khu trung tâm Đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang. Tại thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch của Phúc Sơn.

Đến ngày 21-10-2015, tỉnh Khánh Hòa mới công nhận Phúc Sơn là chủ đầu tư và giao tập đoàn này là chủ đầu tư dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Ngày 28-10-2016, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định giao hơn 62 ha đất sân bay Nha Trang để thực hiện dự án. Đến ngày 23-11-2017 và ngày 4-12-2017, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn được Sở Xây dựng Khánh Hòa cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Để tiếp tục đầu tư tại dự án, năm 2016, Nguyễn Văn Hậu ký ban hành các quyết định, thông báo, quy định quy trình và chính sách kinh doanh bất động sản; phê duyệt giá bán dự kiến.

Đồng thời, ký hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang" với các khách hàng cá nhân, hoặc thông qua các đơn vị trung gian phân phối ký hợp đồng với khách hàng nhưng không thực hiện đúng cam kết. Cụ thể, ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức, thu tổng số tiền hơn 7.000 tỉ đồng, trong đó gần 6.000 tỉ đồng thu và ghi nhận vào sổ sách Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho bị can Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách hàng thu tiền chênh lệch; chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán tập đoàn số tiền 1.000 tỉ đồng để sử dụng cho cá nhân.