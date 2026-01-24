HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Lâm Đồng

Thái Lâm |

Trong lúc lưu thông trên đường, người dân phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một người đàn ông nằm bất động ven đường, tử vong bên cạnh xe máy bị ngã.

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ một người đàn ông tử vong ven đường.

Phát hiện người đàn ông tử vong Lâm Đồng bên đường Trong tình trạng bất động - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân đang lưu thông trên đường Hồ Xuân Hương, khu phố 14, phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một người đàn ông nằm bất động ven đường. Bên cạnh nạn nhân là một xe máy biển số 86C2-010.54 bị ngã, người và phương tiện nằm sát vách tường của một khu du lịch trên tuyến đường này.

Nhận tin báo, Công an phường Mũi Né nhanh chóng có mặt, phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra và xác minh. Qua kiểm tra, nạn nhân được xác định đã tử vong. Danh tính người đàn ông được xác định là L.H.P. (SN 1998, trú khu phố Thiện An, phường Mũi Né).

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TPHCM, một người tử vong tại chỗ
Tags

Công an tỉnh Lâm Đồng

tỉnh Lâm Đồng

khu phố Thiện An

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại