Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng nước

NLĐO |

Người đàn ông được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng nước tại 1 rẫy cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 7-8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng.

Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng nước tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Giếng nước nơi phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân đi làm rẫy tại thôn 2, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk thì phát hiện thi thể 1 người đàn ông trong tư thế treo cổ dưới giếng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể người đàn ông lên mặt đất để tiến hành điều tra.

Nạn nhân được xác định là anh Trần Trọng Đ. (37 tuổi, ngụ phường Tân An).

