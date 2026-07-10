HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện người đàn ông tử vong dưới kênh ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến
|

Người dân xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh phát hiện người đàn ông 44 tuổi tử vong dưới kênh cấp 3, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 9/7, UBND xã Mỹ Lộc (tỉnh Tây Ninh) cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông được phát hiện tử vong dưới một tuyến kênh trên địa bàn.

Hiện trường nơi người dân phát hiện người đàn ông tử vong dưới kênh ở xã Mỹ Lộc. ﻿Ảnh: Kiên Định

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng giữa trưa cùng ngày, người dân ấp Phước Kế khi đi qua khu vực ngã tư kênh cấp 3 đã phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới kênh. Đến kiểm tra, xác định nạn nhân đã tử vong nên người dân trình báo Công an xã Mỹ Lộc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Mỹ Lộc nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp xác minh danh tính nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là ông N.M.C. (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Theo gia đình, ông C. mắc bệnh phong và thường xuyên lên cơn động kinh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm, điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Tố cáo tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị: Trưởng điểm thi khẳng định không có gì bất thường
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại