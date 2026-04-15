HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong công trình bỏ hoang ở Gia Lai

Đức Anh |

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông tại công trình bỏ hoang gần cầu Thị Nại, tỉnh Gia Lai.

Rạng sáng 15-4, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông chưa rõ danh tính tại khu vực công trình bỏ hoang gần đầu cầu Thị Nại, thuộc khu phố Hội Tân, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Phát hiện thi thể người đàn ông tử vong bất thường tại công trình bỏ hoang ở Gia Lai - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, một nhân viên bảo vệ Cửa hàng Xăng dầu Quốc Thắng trong lúc tuần tra đã phát hiện thi thể nạn nhân tại khu vực quán bida Cây Cơ Vàng – cơ sở đã ngừng hoạt động nhiều năm – nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Đông nhanh chóng phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Gia Lai. Lực lượng Cảnh sát hình sự và Kỹ thuật hình sự sau đó đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, nghi do rơi từ trên cao. Khi được phát hiện, thi thể nạn nhân trong tư thế nằm úp.

Nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1,7 m, nặng khoảng 70 kg, độ tuổi từ 40 đến 50. Thời điểm phát hiện, người này mặc quần lửng màu xanh, áo thun đỏ, trước ngực có chữ "DUMA", phía sau in nhiều họa tiết hoạt hình.

Một số người dân cho biết trước đó từng thấy người đàn ông xuất hiện tại khu vực với biểu hiện nghi vấn.

Công an phường Quy Nhơn Đông đề nghị ai có người thân mất tích hoặc có thông tin liên quan nạn nhân, liên hệ số điện thoại 02563.590189 để phối hợp xác minh, phục vụ điều tra.

Tags

thi thể người đàn ông

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại