Nữ sinh lớp 8 bị bạn dùng ghế đánh vào đầu, cởi áo giữa lớp

Tuấn Minh |

Một nữ sinh lớp 8 ở Thanh Hóa bị bạn cùng trường dùng ghế đánh vào đầu, bắt quỳ gối, cởi áo giữa lớp gây bất bình dư luận.

Ngày 15-4, tin từ Trường THCS Ngọc Lặc (xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết nhà trường đã có báo cáo vụ việc một nữ sinh lớp 8 bị một nhóm bạn cùng trường dùng ghế đánh vào đầu, cởi áo ngay giữa lớp rồi quay clip.

Nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng và cởi áo giữa lớp học ở thanh hóa - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ sinh B.G.H. bị bạn dùng ghế đánh vào đầu, cởi áo giữa lớp. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo, trước đó Trường THCS Ngọc Lặc tiếp nhận phản ánh từ gia đình học sinh B.G.H (học sinh lớp 8A1) về việc em bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng ngay trong lớp học.

Vào cuộc xác minh, xác định vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 30-3, sau khi tan học, giáo viên ra về, 3 học sinh lớp 8A1 ở lại lớp giải quyết mâu thuẫn và xảy ra xô xát. Cụ thể, hai em P.H.A và P.Q.C đã đánh nữ sinh B.G.H..

Ngay sau đó nắm bắt rõ vụ việc, nhà trường đã mời phụ huynh các em đến trường để giải quyết. Đồng thời, gia đình H. đưa em đến bệnh viện khám sức khỏe, kết quả em H. không bị tổn thương cơ thể, ngày hôm sau, em H. vẫn đi học bình thường.

Cũng theo báo cáo, nhà trường cũng đã phối hợp với công an xã để xác minh nguyên nhân và có biện pháp răn đe các học sinh khác.

"Đến nay, hội đồng kỷ luật nhà trường đã ra quyết định kỷ luật đối với học sinh P.H.A. và P.Q.C. Các gia đình đã cam kết hòa giải, không để học sinh tái phạm. Cả 3 học sinh đã xin lỗi nhau và hứa không tái phạm"- báo cáo nêu.

Trước đó, một độc giả đã gửi thông tin phản ánh kèm clip nữ sinh H. bị bạn đánh hội đồng gây bất bình.

Theo nội dung clip, nữ sinh H. bị một nhóm bạn khống chế, chửi bới và dùng ghế nhựa đánh vào đầu. Bất bình hơn, các học sinh còn ép cởi áo và quay clip. Mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin, sự việc vẫn tiếp diễn. Nhóm học sinh cũng đe dọa sẽ phát tán clip nếu nạn nhân kể lại vụ việc.

