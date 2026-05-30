Theo Times Finance, ông Trần, sống tại Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, từng mở tài khoản tại một công ty chứng khoán vào tháng 9/2008. Sau khi mua cổ phiếu của một công ty dược phẩm, người đàn ông này gần như không còn theo dõi hay thực hiện thêm bất kỳ giao dịch nào.

Mọi chuyện chỉ được phát hiện vào năm 2020, khi công ty chứng khoán tiến hành rà soát các tài khoản lâu ngày không hoạt động. Trong quá trình kiểm tra, nhân viên nhận thấy tài khoản của ông Trần đã nhiều năm không đăng nhập hay phát sinh giao dịch, nhưng bên trong vẫn còn khoản đầu tư có giá trị đáng kể.

Không chỉ vậy, một số thông tin cá nhân của ông trong hồ sơ tài khoản cũng chưa được cập nhật và chuẩn hóa theo quy định hiện hành, khiến việc rút tiền có thể bị hạn chế. Vì vậy, công ty chứng khoán đã nhiều lần gửi tin nhắn đến số điện thoại đăng ký để liên hệ với khách hàng, song không nhận được phản hồi.

Một nhân viên bộ phận kinh doanh của công ty cho biết: “Thông tin tài khoản của khách hàng chưa được chuẩn hóa nên chúng tôi chủ động liên hệ để cập nhật. Tuy nhiên do đã quá lâu, số điện thoại khách hàng đăng ký trước đây không còn sử dụng nữa”.

Không dừng lại ở đó, công ty này còn cử nhân viên đến địa chỉ mà ông Trần từng đăng ký. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ không gặp được chủ tài khoản. Hàng xóm cho biết ông Trần đã rời quê đi làm ăn xa từ nhiều năm trước.

Phải đến tháng 9/2022, thông qua sự hỗ trợ từ người thân và bạn bè, phía công ty chứng khoán mới liên lạc lại được với ông Trần và hỗ trợ khôi phục tài khoản cho nhà đầu tư này.

Khi đăng nhập trở lại, ông Trần không giấu được sự bất ngờ khi phát hiện tài sản đã tăng mạnh sau nhiều năm “bỏ quên” tài khoản.

“Nếu họ không tìm cách liên hệ lại với tôi, có lẽ tôi đã quên mất mình từng có một tài khoản chứng khoán và cũng không biết mình đang có nhiều tiền đến vậy”, ông chia sẻ.

Theo Times Finance, 14 năm trước, ông Trần đã dùng 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng) để mua cổ phiếu của một doanh nghiệp dược phẩm. Nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh theo thời gian, khoản đầu tư này đã đạt giá trị khoảng 500.000 NDT tại thời điểm đó, tương đương mức sinh lời gấp 50 lần ban đầu. Sau khi trừ vốn gốc, khoản lãi mà ông thu về lên tới khoảng 490.000 NDT (tương đương 1,9 tỷ đồng).

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước “vận may hiếm có” của nhà đầu tư này.

Một nhân viên quỹ đầu tư tư nhân tại Giang Tô nhận định: “Ông ấy khá may mắn vì đã chọn đúng cổ phiếu. Nếu mua phải doanh nghiệp yếu kém thì cổ phiếu có thể đã bị hủy niêm yết. Nhưng với công ty chất lượng, việc nắm giữ dài hạn đôi khi mang lại lợi nhuận rất lớn”.

Đại diện công ty chứng khoán tại Trung Quốc cũng cho biết trong quá trình quản lý tài khoản hằng ngày, họ thường xuyên phát hiện những tài khoản không hoạt động hoặc khách hàng mở tài khoản nhưng không sử dụng. Tuy nhiên, trường hợp sinh lời lớn như ông Trần là rất hiếm gặp.

(Theo Times Finance)