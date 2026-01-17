Ngày 5/12/2025, vụ việc nhà đánh giá xe nổi tiếng trên mạng Trần Chấn bị xử lý vì hành vi trốn thuế đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Trung Quốc. Cùng với quyết định xử phạt của cơ quan thuế, hàng loạt tài khoản mạng xã hội của Trần Chấn cũng bị cấm phát ngôn, đánh dấu sự sụp đổ hình ảnh của một KOL sở hữu hơn 24 triệu người theo dõi.

Theo thông tin do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố, Trần Chấn kiếm được hơn 20 triệu NDT mỗi năm (hơn 75 tỷ đồng) chỉ từ quảng cáo trực tuyến. KOL này sở hữu một số xe hơi hạng sang, bao gồm Rolls-Royce, Lamborghini và Ferrari phiên bản giới hạn.

Tuy nhiên trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, Trần Chấn mỗi năm chỉ kê khai thu nhập tổng hợp ở mức hơn 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng). Cơ quan chức năng Trung Quốc cho rằng mức thuế này hoàn toàn không phù hợp với mức độ nổi tiếng, tần suất xuất hiện và khả năng tạo ra giá trị thương mại của Trần Chấn trên các nền tảng mạng xã hội và nền tảng video trực tuyến.

Trong quá trình làm việc ban đầu với cơ quan thanh tra thuế, Trần Chấn cho biết bản thân đã tự tiến hành kiểm tra và hoàn tất việc nộp bổ sung thuế cho các năm trước. Tuy nhiên, lời trình bày này không được chấp nhận khi cơ quan chức năng tiến hành rà soát toàn diện dòng tiền thực tế.

Quá trình điều tra tiếp tục làm rõ một thủ đoạn khác được KOL này sử dụng nhằm che giấu và thay đổi bản chất thu nhập. Năm 2022, Trần Chấn thành lập một studio sáng tạo cá nhân và tiến hành kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo diện thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể. Tuy nhiên, trên thực tế, studio này không có địa điểm làm việc cụ thể, không có hoạt động sản xuất – kinh doanh thực tế và cũng không thuê bất kỳ nhân sự nào.

Theo kết luận của cơ quan chức năng Trung Quốc, phần “thu nhập từ sản xuất, kinh doanh” mà Trần Chấn kê khai thực chất chỉ là khoản thù lao dịch vụ cá nhân mà anh nhận được từ các tài khoản trên nền tảng mạng xã hội. Việc thành lập studio chỉ mang tính hình thức, nhằm chuyển đổi loại hình thu nhập để áp dụng mức thuế thấp hơn, từ đó làm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Trước chuỗi bằng chứng đầy đủ và rõ ràng, Trần Chấn đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc, đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp toàn bộ sao kê ngân hàng và hồ sơ giao dịch liên quan. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế Trung Quốc đã ra quyết định truy thu thuế, thu tiền chậm nộp và xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Chấn, với tổng số tiền lên tới 2,4 triệu NDT (hơn 9,3 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này đã được nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước Trung Quốc.

Theo hồ sơ công khai, Trần Chấn là một nhà đánh giá xe có tiếng tại Trung Quốc, từng là MC hạng vàng của trang AutoHome. Một số chương trình gắn liền với tên tuổi Trần Chấn gồm “Việt dã lộ thư”, “Chấn Chấn hữu từ” và “Phòng thí nghiệm Củ cải”.

Trước đó, Trần Chấn cũng từng gây chú ý vì vi phạm pháp luật Trung Quốc. Theo CCTV, vào tháng 2/2006, anh đã lái xe chạy 32,7 km trên đường vành đai 2 Bắc Kinh chỉ trong 13 phút và bị cảnh sát chặn bắt vì hành vi đua xe trái phép. Trần Chấn bị tạm giữ hành chính 7 ngày và trở thành trường hợp đầu tiên tại Bắc Kinh bị tạm giữ vì chạy quá tốc độ.

Ngoài ra, dữ liệu từ Tianyancha cho thấy Trần Chấn hiện có liên quan đến 5 doanh nghiệp, trong đó 4 doanh nghiệp đang hoạt động. Một công ty truyền thông quảng cáo do anh đứng tên tại Bắc Kinh hiện vẫn tồn tại một thông báo nợ thuế với số tiền gần 3.000 NDT (hơn 11 triệu đồng).

Đáng chú ý, vào tháng 1/2019, Trần Chấn từng công khai đăng trên mạng xã hội rằng việc kiểm tra thuế là “rất đơn giản” và nhấn mạnh rằng trốn thuế là hành vi đáng xấu hổ và là tội phạm. Phát ngôn trên sau đó được dư luận Trung Quốc nhắc lại như một sự đối lập rõ ràng với vụ việc mà chính anh đang phải đối mặt.

(Theo CCTV, Jiemian)