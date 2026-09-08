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Phát hiện người đàn ông chấn thương ngồi thẫn thờ bên lề đường: Công an phát thông báo khẩn tìm người thân

Minh Tuệ
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Được người dân phát hiện ngồi co ro bên đường Bình Ba - Đá Bạ với vết thương trên mặt và chân, người đàn ông trung niên dù tỉnh táo nhưng hoàn toàn giữ im lặng trước mọi câu hỏi.

Ngày 8/9, Công an xã Hồ Tràm (TP.HCM) đang xác minh vụ việc nghi va chạm giao thông giữa người bộ hành với xe máy tại ấp Tân Rú.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 7/9, Công an xã Hồ Tràm nhận được thông tin từ người dân về việc có 1 người đàn ông trung niên không rõ nhân thân, lai lịch, đang ngồi bên lề đường Bình Ba - Đá Bạ thuộc khu vực ấp Tân Rú (xã Hồ Tràm, TP.HCM).

Người đàn ông chấn thương bên lề đường Bình Ba: Công an tìm người thân khẩn cấp - Ảnh 1.

Trên mặt người đàn ông này có vết trầy xước và chấn thương ở chân trái. Mặc dù đang tỉnh táo nhưng người đàn ông không trả lời các câu hỏi của lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an đã đưa người đàn ông bị nạn đến Trung tâm y tế khu vực Hồ Tràm sau đó chuyển đến Bệnh viện Bà Rịa để điều trị thương tích. Để có cơ sở xử lý vụ việc, công an thông báo tìm thông tin cá nhân và nhân thân người bị nạn như trong ảnh.

Công an Hồ Tràm đề nghị Công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn TP.HCM; các ấp trên địa bàn hỗ trợ rà soát thông tin người trong ảnh. Nếu có thông tin cá nhân hoặc ai biết thông tin nhân thân của người bị nạn ở đâu, người dân liên hệ Công an xã Hồ Tràm ở ấp Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm (số điện thoại trực ban: 02543874113 hoặc đồng chí Nguyễn Tuấn Nhật, số điện thoại 0823526272).

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Tags

Xã Hồ Tràm

Bệnh viện Bà Rịa

chấn thương

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