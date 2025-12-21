Nhiều người trong chúng ta thường mặc định rằng ăn xin là những mảnh đời nghèo khổ, bần cùng và rơi vào cảnh tuyệt vọng. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ bọc khắc khổ đó, có những người lại đang sở hữu một cuộc đời hoàn toàn trái ngược. Bharat Jain, một người đàn ông 54 tuổi, đã trở nên nổi tiếng với danh hiệu triệu phú ăn xin hay người ăn mày giàu nhất thế giới khi sở hữu khối tài sản lên đến khoảng 23 tỷ đồng.

Hàng ngày, ông Jain vẫn đều đặn xuất hiện tại các địa điểm đông đúc ở Mumbai như ga tàu hoặc các quảng trường công cộng để hành nghề. Với thời gian làm việc trung bình từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày, ông có thể thu về số tiền khoảng 700 ngàn đồng. Dù làm công việc bị xã hội coi thường, nhưng ít ai ngờ rằng ông và gia đình đang sinh sống trong một căn hộ hai phòng ngủ tại khu Parel với giá trị thị trường khoảng 3,5 tỷ đồng.

Ông được truyền thông gọi là "người ăn xin giàu nhất thế giới"

Trong ngôi nhà của mình, ông Jain chung sống hạnh phúc cùng vợ, hai con trai, em trai và bố. Không chỉ lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ, ông còn đầu tư cho các con theo học tại những trường dòng danh tiếng. Hiện nay, các con của ông đã tốt nghiệp và đang quản lý cửa hàng văn phòng phẩm của gia đình. Ngoài ra, em trai ông cũng đang phụ trách hai cửa hàng cho thuê với mức thu nhập ổn định 9 triệu đồng mỗi tháng.

Mặc dù người thân đã nhiều lần khuyên ngăn và mong muốn ông từ bỏ việc ăn xin nhưng Bharat Jain đều từ chối. Ông giải thích rằng lựa chọn này hoàn toàn là tự nguyện chứ không hề bị ai ép buộc. Vị triệu phú này chia sẻ rằng mình yêu thích cuộc sống tự do và không muốn bị ràng buộc bởi các quy tắc. Đáng chú ý, ông khẳng định mình không hành nghề vì túng thiếu, thậm chí ông còn thường xuyên quyên góp tiền bạc cho các ngôi đền và tổ chức từ thiện.

Trường hợp của Bharat Jain không phải là duy nhất tại quốc gia này. Trước đó, dư luận cũng từng biết đến Sambhaji Kale với tài sản hơn 4 tỷ đồng hay Laxmi Das sở hữu khoảng 3 tỷ đồng. Những nhân vật này là minh chứng rõ rệt cho sự tồn tại của một ngành công nghiệp ăn xin có giá trị ước tính lên đến 508 nghìn tỷ đồng tại Ấn Độ. Bất chấp việc chính phủ đã ban hành nhiều luật cấm, hình ảnh người ăn xin vẫn xuất hiện phổ biến và nhiều nơi đã hình thành nên các đường dây tổ chức chuyên nghiệp.