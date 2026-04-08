HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện người đàn ông 68 tuổi vừa rút 88 triệu đồng còn vay thêm tiền từ hàng xóm, công an khẩn trương vào cuộc

Kim Linh |

Nhận tin báo về một người dân trên địa bàn có biểu hiện bất thường khi rút tiền, Công an xã Yên Thành (Nghệ An) đã kịp thời can thiệp.

Khoảng 16h30 giờ ngày 02/4, Công an xã Yên Thành nhận được tin báo của giao dịch viên Quỹ tín dụng chi nhánh Yên Thành về việc ông P.V.Đ (68 tuổi, trú xã Yên Thành) có biểu hiện bất an, lo lắng khi đến rút hơn 88 triệu đồng.

Nghi vấn có điều bất thường, Công an xã Yên Thành khẩn trương vào cuộc xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ bị đối tượng lạ mặt giả danh là “cán bộ Công an” gọi điện thoại thông báo về việc ông Đ đang nợ số tiền 100 triệu đồng tại Ngân hàng Á Châu và bị hối thúc trả nợ, nếu không trả sẽ bị kiện. Đối tượng yêu cầu ông phải chuẩn bị tiền mặt để chuyển cho ngân hàng theo số tài khoản mà đối tượng cung cấp.

Khi ông Đ đang vay thêm tiền của hàng xóm để đủ 100 triệu chuyển cho đối tượng thì Công an xã Yên Thành kịp thời phát hiện, can thiệp, không để thiệt hại xảy ra. Sau khi được thông báo nội dung, tình hình vụ việc, người thân ông Đ rất vui mừng, phấn khởi, bày tỏ lòng cảm kích đến cán bộ, chiến sỹ Công an xã Yên Thành.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân: Cơ quan chức năng không làm việc chính thức qua điện thoại; người dân phải đề cao cảnh giác, luôn giữ bình tĩnh và không bị đánh lừa bởi áp lực tâm lý và đe dọa; không cung cấp thông tin cá nhân hay tiền bạc qua điện thoại; khi có người lạ gọi đến, tuyệt đối không chuyển tiền hay làm theo yêu cầu của đối tượng, đồng thời liên hệ ngay đến cơ quan Công an nơi cư trú.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An﻿

Danh tính nữ sinh viên ngành Dược tử vong trên đường đến trường ở TP.HCM
Tags

chuyển tiền

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Công an thông tin bất ngờ về chân tướng thực sự vụ clip “CSGT chạy mô tô, cầm gậy đuổi đánh người vi phạm”

01:44
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại