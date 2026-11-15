Phát hiện nam sinh viên năm 4 làm nghề cực hiếm, có khả năng kiếm gần 40 triệu đồng/tháng khi mới ra trường

Hiện chỉ 70 thợ được cấp chứng chỉ ngành này tại Trung Quốc.

Một sinh viên đại học tại miền trung Trung Quốc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi theo đuổi công việc khá đặc biệt: đóng móng cho ngựa đua.

Fu Donghua, sinh viên năm 4 tại Trường Kỵ thuật thuộc Đại học Kinh doanh Vũ Hán, đã nhận chứng chỉ thợ đóng móng ngựa bậc sơ cấp hồi tháng 4.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Ngựa Trung Quốc, nước này hiện chỉ có 70 thợ đóng móng được cấp chứng chỉ. Fu là người trẻ nhất và cũng là người duy nhất trong số đó vẫn đang theo học đại học, Jimu News đưa tin.

Công việc của một thợ đóng móng ngựa bao gồm cắt tỉa, chăm sóc móng, lắp móng sắt và điều chỉnh góc đóng để bảo vệ sức khỏe, kéo dài thời gian thi đấu của ngựa. “Đóng móng cho ngựa cũng giống như đi giày chạy bộ cho chúng, giúp tạo độ đệm”, Fu nói.

Anh cho biết một bộ móng sắt thường sử dụng được khoảng 40 ngày. “Đây là công việc vất vả. Nhiều người đã bỏ cuộc, nhưng tôi quyết tâm theo đuổi nghề này”, anh chia sẻ.

Trong quá trình làm việc, thợ đóng móng phải kẹp móng ngựa giữa hai chân, cúi người và liên tục thay đổi dụng cụ. Tư thế này buộc họ phải khom lưng trong nhiều giờ. Sau những buổi làm việc nặng nhọc, không ít người gặp khó khăn khi đứng thẳng trở lại.

“Tôi luôn cố gắng đạt đến sự hoàn thiện nên vẫn tiếp tục công việc. Thầy đã tận tình truyền đạt kiến thức cho tôi, vì vậy tôi phải trân trọng cơ hội này và học hỏi nhiều nhất có thể”, Fu nói.

Anh kể rằng khi mới bắt đầu học nghề, thầy yêu cầu anh gọt gỗ liên tục trong nửa tháng để rèn sức mạnh, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát hướng và góc thao tác.

Theo Fu, trước khi xử lý móng ngựa, người thợ cần tạo được sự tin tưởng với con vật. Vuốt ve cổ, chạm nhẹ vào mặt, mũi và hàm giúp ngựa dần thư giãn. Việc ôm chân ngựa cũng giúp chúng quen với cảm giác được tiếp xúc.

Tuy nhiên, chấn thương là điều khó tránh trong quá trình học nghề. Trong tháng đầu tiên, một chiếc đinh cứa sâu vào lòng bàn tay Fu, đến mức có thể nhìn thấy xương. Anh mất 2 tuần để hồi phục.

Tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra khi một con ngựa giẫm lên bàn chân trái của Fu. Bàn chân sưng to đến mức anh không thể rời khỏi giường trong 2 tuần.

Fu cho biết đang đặt mục tiêu sớm lấy chứng chỉ thợ đóng móng ngựa bậc cao cấp. “Thầy tôi đã làm trong ngành này 30 năm nhưng vẫn nói rằng mình còn phải học hỏi. Tôi sẽ nỗ lực như thầy và tiếp tục tích lũy kinh nghiệm qua thực hành”, anh nói.

Thầy của Fu, ông Li Jixin, cho biết chi phí đóng một bộ móng ngựa thường từ 500 nhân dân tệ trở lên. Ông tin rằng sau khi tốt nghiệp, Fu có thể kiếm hơn 10.000 nhân dân tệ (38,5 triệu VNĐ) mỗi tháng.

Wang Qingbo, một thợ rèn ngựa lành nghề ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, kiếm được từ 40.000 đến 50.000 nhân dân tệ (154-192 triệu VNĐ) mỗi tháng. Gần đây, 2 sinh viên đại học đã bỏ chuyên ngành cũ để học nghề từ ông.

"Mọi người có thể thấy thư giãn khi xem chúng tôi cắt móng ngựa, nhưng đó là công việc rất mệt mỏi. Ít người có thể chịu đựng được sự vất vả đó”, Wang nói.

Theo SCMP