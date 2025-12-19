Phát hiện nam kế toán chuyển hơn 103 tỷ đồng từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân nhưng mới chỉ hoàn trả 6,7 tỷ đồng

Theo Baijiahao, ngày 17/1/2023, Công an quận Hàn Giang, thành phố Dương Châu, Giang Tô, Trung Quốc, đã lập hồ sơ điều tra vụ việc một nam kế toán lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tiền của công ty. Ngay trong ngày, vụ án được chuyển đến Viện Kiểm sát nhân dân quận Hàn Giang để xem xét và xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Đối tượng bị xử phạt trong vụ việc là anh Thẩm, nhân viên kế toán tại 1 doanh nghiệp trên địa bàn. Người này từng được đồng nghiệp đánh giá là nhân viên cần mẫn, trung thực. Xuất phát từ sự tin tưởng, ban lãnh đạo công ty giao cho nhân viên này quản lý thiết bị bảo mật ngân hàng, đồng thời đảm nhiệm cả vai trò người trực tiếp xử lý và kiểm soát các tài khoản liên quan – một vị trí then chốt trong hệ thống tài chính doanh nghiệp.

Hành trình phạm tội của nhân viên họ Thẩm bắt đầu từ năm 2016, khi đối tượng này tiếp xúc với cờ bạc trực tuyến. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh bị “cuốn sạch” vào các ván cược thua lỗ. Với tâm lý muốn gỡ gạc và tiếp tục kiếm lời, đối tượng này nảy sinh ý định chiếm dụng tiền từ tài khoản công ty với suy nghĩ thắng lớn rồi hoàn trả.

Năm 2017, Thẩm lần đầu chuyển 50.000 NDT từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản cá nhân để đánh bạc. Tuy nhiên, thay vì gỡ lại được một phần, toàn bộ số tiền này nhanh chóng “bốc hơi”. Sau hai tháng sống trong lo lắng mà không bị phát hiện, anh ta dần trở nên liều lĩnh.

Thẩm lần lượt chuyển từ vài chục nghìn, vài trăm nghìn, thậm chí lên đến hàng triệu NDT trong tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân. Số tiền này sau đó được anh sử dụng cho cờ bạc trực tuyến, nạp game và chi tiêu cá nhân.

Ban đầu, để che giấu hành vi phạm pháp, Thẩm còn làm giả sổ sách kế toán. Đối tượng này chuyển một phần tiền quyết toán của công trình này vào tài khoản cá nhân, sau đó dùng sổ sách của dự án khác để “bù” lại.

Tuy nhiên, khi nhận thấy nhiều khoản tiền công trình của công ty phải kéo dài thời gian mới quyết toán, trong khi hành vi chiếm đoạt của mình suốt thời gian dài không bị phát hiện, Thẩm càng trở nên liều lĩnh. Anh ta ngang nhiên bòn rút tiền mà không còn làm giả sổ sách như trước.

Đầu năm 2023, Thẩm nhận ra rằng mình đã chuyển đi hơn 20 triệu NDT và không còn khả năng “lấy chỗ này đắp chỗ kia” để bù đắp thâm hụt. Trước nguy cơ sự việc bị bại lộ, anh ta đã chủ động thú nhận với lãnh đạo công ty về hành vi chiếm dụng tiền kéo dài nhiều năm.

Ngày 17/1/2023, Thẩm đến cơ quan công an đầu thú. Kết quả điều tra xác định từ tháng 8/2017 đến tháng 1/2023, đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tổng cộng hơn 27,8 triệu NDT (103 tỷ đồng) của công ty. Tính đến thời điểm vụ án bị phát giác, anh ta mới chỉ hoàn trả hơn 1,8 triệu NDT (hơn 6,7 tỷ đồng).

Để tối đa hóa khả năng thu hồi tài sản cho doanh nghiệp bị hại, kiểm sát viên đã nhiều lần vận động, giải thích cho Thẩm và gia đình. Cuối cùng, gia đình bị cáo đồng ý bán một căn nhà trị giá hơn 2 triệu NDT để bồi thường một phần thiệt hại, đồng thời cam kết tiếp tục khắc phục số tiền còn lại.

Tòa án địa phương sau đó đã tuyên phạt bị cáo Thẩm 11 năm tù giam về tội chiếm đoạt tài sản do lợi dụng chức vụ, đồng thời phạt tiền 1 triệu NDT. Vụ án khép lại, để lại bài học đắt giá không chỉ cho cá nhân người phạm tội, mà còn cho các doanh nghiệp Trung Quốc trong việc kiểm soát rủi ro và quản trị tài chính nội bộ.

(Theo Baijiahao)