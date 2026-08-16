Phát hiện một vùng đất chứa vàng kéo dài 7km, 5 lỗ khoan đều trúng quặng chất lượng cao

Kết quả khoan thăm dò cho thấy vàng xuất hiện trong cả 5 lỗ khoan đầu tiên trên chiều dài 650 m, với đoạn cao nhất đạt 27,8 g/t vàng.

Hannan Metals phát hiện khoáng hóa vàng trong cả 5 lỗ khoan đầu tiên tại dự án Stavaträsk ở miền Bắc Thụy Điển, với điểm cao nhất đạt 0,6 m ở mức 27,8 g/t vàng. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục khảo sát địa vật lý để xác định quy mô hệ thống khoáng hóa.

Hannan Metals vừa công bố kết quả phân tích từ chương trình khoan kim cương đầu tiên tại dự án vàng Stavaträsk, thuộc khu vực Skellefteå, miền Bắc Thụy Điển. Khoáng hóa vàng được phát hiện trong cả 5 lỗ khoan đã có kết quả phân tích, trải dọc khoảng cách 650 m trong một hành lang khoáng hóa tiềm năng dài khoảng 7 km.

Kết quả đáng chú ý nhất được ghi nhận tại lỗ khoan ST2605, với đoạn khoan dài 1,1 m có hàm lượng 15,6 g/t vàng, trong đó có 0,6 m đạt 27,8 g/t. Một kết quả khác tại ST2604 cho thấy 9,2 m khoáng hóa với hàm lượng trung bình 1,3 g/t vàng, bao gồm các đoạn có hàm lượng lần lượt 3,7 g/t và 5,0 g/t.

Tại ST2601, doanh nghiệp cũng ghi nhận 4,5 m ở mức 1,4 g/t vàng và 8,2 g/t bạc, trong đó có một đoạn 0,5 m đạt 8,9 g/t vàng và 47,5 g/t bạc. Đáng chú ý, mẫu này còn chứa 0,74% đồng, cho thấy hệ thống khoáng hóa có đặc điểm đa kim loại.

Chương trình thăm dò ban đầu gồm 7 lỗ khoan với tổng chiều dài 1.040 m. Năm lỗ đầu tiên, từ ST2601 đến ST2605, đã có kết quả phân tích, trong khi dữ liệu của hai lỗ còn lại đang được xử lý.

Tính trên 320 mẫu, tương đương khoảng 242 m lõi khoan được phân tích, có 101 mẫu, chiếm 32%, ghi nhận hàm lượng vàng từ 0,1 g/t trở lên. Tổng chiều dài các đoạn mẫu này khoảng 67,5 m, với hàm lượng vàng trung bình khoảng 0,96 g/t.

Theo Hannan Metals, kết quả khoan cho thấy vàng phân bố trong một hành lang khoáng hóa được kiểm soát bởi cấu trúc địa chất, với chiều rộng ước tính khoảng 50-65 m. Khoáng hóa xuất hiện ở cả đá granodiorit và đá trầm tích, trong đó những khu vực giàu vàng hơn thường liên quan tới các mạch thạch anh chứa arsenopyrit.

Hành lang này nằm trên một xu hướng cấu trúc thuộc Hệ thống đứt gãy Vidsel-Röjnoret, được doanh nghiệp đánh giá có tiềm năng kéo dài khoảng 7 km. Hai khu vực khoan phía nam và phía bắc hiện cách nhau khoảng 650 m, nhưng có sự tương đồng về dạng mạch và định hướng địa chất, cho thấy khả năng chúng thuộc cùng một hệ thống khoáng hóa.

Đáng chú ý, lỗ khoan ST2606 - một trong hai lỗ sâu nhất của chương trình - đã ghi nhận biến đổi arsenopyrit và silica mạnh, liên tục trong khoảng 214 m lõi khoan. Kết quả phân tích của lỗ này và ST2607 hiện chưa được công bố.

Sau chương trình khoan đầu tiên, Hannan dự kiến triển khai khảo sát địa vật lý mảng gradient IP trong những tuần tới, nhằm xác định các khu vực có tiềm năng khoáng hóa dưới bề mặt. Một chương trình khoan thứ hai sẽ được thực hiện sau khi hoàn tất các bước khảo sát tiếp theo.

Thụy Điển đang được định hướng trở thành một trong những trung tâm cung ứng khoáng sản nội địa của châu Âu trong bối cảnh EU thúc đẩy Đạo luật Nguyên liệu thô thiết yếu. Quốc gia Bắc Âu này nằm trong nhóm 10 khu vực khai thác mỏ hấp dẫn nhất thế giới theo khảo sát của Viện Fraser, nhờ môi trường chính sách ổn định, hạ tầng phát triển, nguồn thủy điện giá rẻ và lực lượng lao động có tay nghề.