HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện một tàu chở dầu vừa được Iran ‘bật đèn xanh’ đi qua Hormuz: Chở 2 triệu thùng dầu hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

Như Quỳnh
|

Hiện còn 25 tàu của quốc gia này đang ở trong hoặc gần eo biển Hormuz và lãnh đạo tiếp tục đàm phán với Tehran nhằm đảm bảo quyền đi lại an toàn.

Phát hiện một tàu chở dầu vừa được Iran ‘bật đèn xanh’ đi qua Hormuz: Chở 2 triệu thùng dầu hướng thẳng đến một quốc gia châu Á - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/5 xác nhận một tàu chở dầu của nước này đã đi qua eo biển Hormuz theo sự phối hợp với phía Iran, đánh dấu lần đầu tiên một tàu Hàn Quốc được biết đến đã rời khu vực kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Phát biểu tại một phiên điều trần ở Quốc hội, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết: "Ngay lúc này, một tàu chở dầu của Hàn Quốc đang rời eo biển Hormuz theo sự phối hợp với phía Iran".

Theo ông Cho, các cuộc tham vấn với Tehran đã hoàn tất và con tàu bắt đầu di chuyển từ ngày hôm trước trong điều kiện rất thận trọng. Ông cũng nhắc tới khối lượng khoảng 2 triệu thùng dầu thô trên tàu.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận con tàu đã đi qua eo biển Hormuz và đang tiếp tục hành trình tới vùng biển an toàn hơn. Khoảng 10 thủy thủ người Hàn Quốc có mặt trên tàu trong chuyến hải trình này.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết việc di chuyển của tàu được thực hiện phối hợp với các quốc gia liên quan, bao gồm Iran nhằm đảm bảo an toàn hàng hải. Theo phía Seoul, Tehran đã thông báo cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran từ tối thứ Hai rằng một tàu Hàn Quốc sẽ được phép đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục đàm phán để đảm bảo quyền tự do lưu thông cho toàn bộ tàu thương mại Hàn Quốc hoạt động trong khu vực Hormuz.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển được MarineTraffic dẫn lại, con tàu rời eo biển là Universal Winner, một tàu chở dầu thô cỡ lớn do HMM vận hành. Tàu được cho là đang chở dầu thô Kuwait và hướng tới thành phố Ulsan.

Con tàu này được quản lý bởi đơn vị điều hành tàu hàng rời HMM Namu. Theo Seoul, tàu đã sử dụng tuyến hàng hải do Iran chỉ định nhưng không phát sinh bất kỳ khoản phí quá cảnh hay phí an ninh nào. Điều này được chú ý trong bối cảnh Mỹ từng cảnh báo các công ty vận tải biển rằng việc trả "phí" cho Iran để đi qua eo biển Hormuz có thể khiến doanh nghiệp đối mặt nguy cơ bị trừng phạt.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đang tham vấn chặt chẽ với Mỹ liên quan đến các vấn đề nhạy cảm phát sinh quanh hoạt động vận tải qua Hormuz.

Diễn biến mới diễn ra sau khoảng 88 ngày gián đoạn nghiêm trọng tại tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Căng thẳng Mỹ-Iran trong thời gian qua đã khiến nhiều tàu thương mại phải neo đậu chờ đợi hoặc hạn chế di chuyển qua khu vực.

Hiện còn 25 tàu Hàn Quốc đang ở trong hoặc gần eo biển Hormuz và Seoul tiếp tục đàm phán với Tehran nhằm đảm bảo quyền đi lại an toàn cho các tàu này. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ ưu tiên các tàu có nhiều thủy thủ Hàn Quốc hoặc chở hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu trong nước.

Tags

Hàn Quốc

Iran

Eo biển Hormuz

Kuwait

Seoul

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại