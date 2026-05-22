Phát hiện một tàu chở dầu vừa được Iran ‘bật đèn xanh’ đi qua Hormuz: Chở 2 triệu thùng dầu hướng thẳng đến một quốc gia châu Á

Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/5 xác nhận một tàu chở dầu của nước này đã đi qua eo biển Hormuz theo sự phối hợp với phía Iran, đánh dấu lần đầu tiên một tàu Hàn Quốc được biết đến đã rời khu vực kể từ khi xung đột Mỹ-Iran bùng phát hồi cuối tháng 2.

Phát biểu tại một phiên điều trần ở Quốc hội, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết: "Ngay lúc này, một tàu chở dầu của Hàn Quốc đang rời eo biển Hormuz theo sự phối hợp với phía Iran".

Theo ông Cho, các cuộc tham vấn với Tehran đã hoàn tất và con tàu bắt đầu di chuyển từ ngày hôm trước trong điều kiện rất thận trọng. Ông cũng nhắc tới khối lượng khoảng 2 triệu thùng dầu thô trên tàu.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận con tàu đã đi qua eo biển Hormuz và đang tiếp tục hành trình tới vùng biển an toàn hơn. Khoảng 10 thủy thủ người Hàn Quốc có mặt trên tàu trong chuyến hải trình này.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết việc di chuyển của tàu được thực hiện phối hợp với các quốc gia liên quan, bao gồm Iran nhằm đảm bảo an toàn hàng hải. Theo phía Seoul, Tehran đã thông báo cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Iran từ tối thứ Hai rằng một tàu Hàn Quốc sẽ được phép đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục đàm phán để đảm bảo quyền tự do lưu thông cho toàn bộ tàu thương mại Hàn Quốc hoạt động trong khu vực Hormuz.

Theo dữ liệu theo dõi tàu biển được MarineTraffic dẫn lại, con tàu rời eo biển là Universal Winner, một tàu chở dầu thô cỡ lớn do HMM vận hành. Tàu được cho là đang chở dầu thô Kuwait và hướng tới thành phố Ulsan.

Con tàu này được quản lý bởi đơn vị điều hành tàu hàng rời HMM Namu. Theo Seoul, tàu đã sử dụng tuyến hàng hải do Iran chỉ định nhưng không phát sinh bất kỳ khoản phí quá cảnh hay phí an ninh nào. Điều này được chú ý trong bối cảnh Mỹ từng cảnh báo các công ty vận tải biển rằng việc trả "phí" cho Iran để đi qua eo biển Hormuz có thể khiến doanh nghiệp đối mặt nguy cơ bị trừng phạt.

Một quan chức Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này đang tham vấn chặt chẽ với Mỹ liên quan đến các vấn đề nhạy cảm phát sinh quanh hoạt động vận tải qua Hormuz.

Diễn biến mới diễn ra sau khoảng 88 ngày gián đoạn nghiêm trọng tại tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Căng thẳng Mỹ-Iran trong thời gian qua đã khiến nhiều tàu thương mại phải neo đậu chờ đợi hoặc hạn chế di chuyển qua khu vực.

Hiện còn 25 tàu Hàn Quốc đang ở trong hoặc gần eo biển Hormuz và Seoul tiếp tục đàm phán với Tehran nhằm đảm bảo quyền đi lại an toàn cho các tàu này. Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ ưu tiên các tàu có nhiều thủy thủ Hàn Quốc hoặc chở hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu trong nước.