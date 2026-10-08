Phát hiện một người phụ nữ kết hôn 14 lần liên tục, có thời điểm 1 tháng thay 5 người chồng

Cô thường thuyết phục đối phương kết hôn thần tốc chỉ sau vài tháng hẹn hò ngắn ngủi.

Trần Giai Oánh (Jiaying Chen, 34 tuổi) - người phụ nữ gốc Hoa sinh sống tại Las Vegas (Mỹ) - do mắc chứng nghiện cờ bạc nặng đã lần lượt kết hôn với 14 người đàn ông để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, cô đã bị tòa án tuyên phạt tội song hôn, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản bằng phương đoạn gian dối với mức án quản chế (án treo), đồng thời buộc phải bồi thường hơn 280.000 USD (khoảng 7,3 tỷ VNĐ).

Tờ Las Vegas Review-Journal đưa tin, Thẩm phán Crystal Eller thuộc Tòa án Quận Clark bên cạnh án phạt quản chế còn yêu cầu Jiaying Chen bắt buộc phải tham gia khóa hỗ trợ cai nghiện cờ bạc, tiếp nhận tư vấn tâm lý và đeo vòng chân điện tử để chịu sự giám sát. Thẩm phán thẳng thắn tuyên bố cô nên chấp hành đủ 1 năm tù tại trung tâm tạm giam của quận "để cô ấy hiểu được ngồi tù 8 đến 20 năm thực sự nghĩa là gì."

Jiaying Chen, 34 tuổi

Dùng tên giả lừa đảo suốt 7 năm, nói dối người thân nguy cấp để lừa chuyển tiền

Phía công tố chỉ ra rằng, Jiaying Chen đã dùng giấy tờ giả mang bí danh "Vicky Liang" để thực hiện hành vi lừa đảo suốt 7 năm. Chiêu trò quen thuộc của cô là bịa ra lý do người thân ở Trung Quốc mắc bệnh nặng cần tiền gấp, dụ dỗ nhiều người chồng chuyển khoản hơn 100.000 USD (2,6 tỷ VNĐ). Ngay sau khi lấy được tiền, cô liền biến mất không sủi tăm và cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy số tiền này chưa từng được chuyển cho bất kỳ người thân nào ở nước ngoài, mà toàn bộ đều bị nướng sạch vào sòng bạc cao cấp nổi tiếng Wynn Las Vegas. Chỉ tính riêng trong năm ngoái, cô đã thua hơn 300.000 USD (khoảng 7,8 tỷ VNĐ).

1 tháng thay 5 người chồng: "Kết hôn ở đây quá dễ dàng"

Jiaying Chen thừa nhận với cơ quan điều tra: "Mỗi lần kết hôn giả có thể vơ vét được tối đa 20.000 USD (520 triệu VNĐ)", sở dĩ chọn Las Vegas để hành nghề là vì "kết hôn ở đây quá dễ dàng". Cảnh sát cho biết, cô thường thuyết phục đối phương kết hôn thần tốc chỉ sau vài tháng hẹn hò ngắn ngủi; kỷ lục vô tiền khoáng hậu là thay liên tiếp 5 đời chồng chỉ trong vòng một tháng.

Raymond Tam - một trong những nạn nhân - đã nghẹn ngào phát biểu tại tòa ngày 6/10: "Tôi sống trong sự dằn dặt về tinh thần mỗi ngày, hoàn toàn không thể chợp mắt."

Trong khi đó, Thomas Wells - luật sư bào chữa cho Jiaying Chen - nhấn mạnh rằng thân chủ của ông rất hối hận về những hành vi đã qua và thừa nhận bản thân sa lầy vào vũng bùn nghiện cờ bạc trong thời gian dài, cuối cùng cô được tuyên án quản chế.

Nguồn: Las Vegas Review-Journal