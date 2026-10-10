Phát hiện một máy bay không người lái di chuyển tại láng giềng Việt Nam với tốc độ 310 km/h, đi xa tới 2.360 km, thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Máy bay không người lái HH-200 của Trung Quốc có thể chở 1,5 tấn hàng hóa, hoạt động ở nhiều địa hình phức tạp.

Máy bay không người lái thương mại HH-200 do Trung Quốc tự phát triển đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên thành công vào ngày 15 tháng 4 tại tỉnh Thiểm Tây.

Theo thông tin do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) công bố, chuyến bay kéo dài 22 phút, trong đó máy bay hoàn thành các bài thử nghiệm theo kế hoạch với trạng thái bay ổn định. Đây là bước tiến trong quá trình phát triển các phương tiện vận tải hàng không không người lái cỡ lớn của Trung Quốc.

HH-200 có chiều dài 12,2 m, sải cánh 16,8 m và cao 3,7 m. Máy bay sử dụng cấu hình hai động cơ, cánh đặt phía trên thân và cụm đuôi kép, với khoang hàng được thiết kế để thuận tiện cho việc xếp dỡ.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, phương tiện có tải trọng hàng hóa tối đa 1,5 tấn, tốc độ hành trình tối đa 310 km/h và tầm bay tối đa 2.360 km. Khoang hàng tiêu chuẩn có thể tích 12 m³, mở rộng lên 18 m³ tùy cấu hình.

Xếp dỡ hàng trong 5 phút, hoạt động ở địa hình phức tạp

Khác với các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ dùng nhiều cánh quạt để giao bưu kiện, HH-200 được phát triển theo hướng một máy bay vận tải cánh cố định, phục vụ các tuyến hàng hóa đường dài.

Thiết kế thân máy bay dạng hộp và khoang hàng thấp giúp phương tiện tương thích với các thiết bị xếp dỡ thông dụng, trong đó có xe nâng. AVIC cho biết hai nhân viên có thể hoàn thành việc xếp hoặc dỡ hàng trong khoảng 5 phút, qua đó rút ngắn thời gian xử lý tại các điểm trung chuyển.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng hoạt động trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt. Theo nhà sản xuất, HH-200 có thể cất, hạ cánh trên đường băng dài khoảng 500 m, hoạt động tại sân bay vùng cao có độ cao trên 4.200 m và thích ứng với nhiệt độ từ -40 đến 50 độ C.

Những đặc điểm này được kỳ vọng giúp máy bay phục vụ các tuyến vận tải đến khu vực miền núi, hải đảo và những nơi có điều kiện giao thông mặt đất hạn chế.

Trung Quốc thúc đẩy kinh tế tầm thấp

HH-200 dự kiến phục vụ vận chuyển hàng hóa nội địa, các tuyến ven biển và xuyên biên giới, trong đó có vận tải liên đảo tại Đông Nam Á và mạng lưới hàng không thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Ngoài vận tải hàng hóa, thiết kế của máy bay có thể được điều chỉnh để thực hiện các nhiệm vụ như cứu hộ khẩn cấp, chữa cháy rừng, quan trắc từ trên không và bảo vệ cây trồng. AVIC cho biết mẫu HH-200 đã nhận được khoảng 20 đơn đặt hàng mang tính ý định trước chuyến bay đầu tiên, đồng thời dự kiến hợp tác với các doanh nghiệp logistics để thúc đẩy thương mại hóa.

Sự xuất hiện của HH-200 diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc thúc đẩy phát triển "kinh tế tầm thấp", lĩnh vực bao gồm các hoạt động vận tải, logistics và dịch vụ sử dụng phương tiện bay ở độ cao thấp. Nước này đặt mục tiêu cơ bản hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn liên quan vào năm 2027 và xây dựng hơn 300 tiêu chuẩn vào năm 2030, bao phủ từ thiết bị bay, hạ tầng đến quản lý không lưu và an toàn.

Việc đưa các máy bay vận tải không người lái vào khai thác thương mại có thể mở rộng lựa chọn vận chuyển tại những tuyến đường khó tiếp cận. Dù vậy, khả năng cạnh tranh về chi phí và quy mô khai thác sẽ cần được đánh giá thêm khi các mẫu máy bay này hoàn tất thử nghiệm, đáp ứng yêu cầu quản lý hàng không và triển khai dịch vụ thực tế.