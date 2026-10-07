Phát hiện một máy bay không người lái cất cánh ngay tại láng giềng Việt Nam: Chạy tốc độ 180 km/h, di chuyển liên tục để thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Dù không có phi công trên máy bay, hoạt động của phương tiện vẫn phải tuân thủ các quy định hàng không, bao gồm yêu cầu về kế hoạch bay, cấp phép và giám sát.

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Một máy bay chở hàng eVTOL tự hành đã được sử dụng để vận chuyển trà tươi từ vùng núi Quý Châu đến Quý Dương trong 37 phút, trước khi lô hàng tiếp tục hành trình bằng tàu cao tốc đến Thượng Hải.

Cuộc thử nghiệm do AutoFlight thực hiện với mẫu CarryAll, còn được định danh là V2000CG, nhằm thử nghiệm mô hình kết hợp giữa vận tải hàng không tự hành và đường sắt cao tốc để rút ngắn thời gian đưa nông sản từ khu vực miền núi đến các trung tâm tiêu dùng lớn.

Theo AutoFlight, chiếc máy bay đã thực hiện chặng bay giữa Anshun và Quý Dương với thời gian 37 phút. Sau khi đến Quý Dương, lô trà tươi được chuyển sang mạng lưới đường sắt cao tốc để tiếp tục đến Thượng Hải, với tổng chiều dài hành trình mà công ty công bố gần 2.000 km.

Trà tươi là loại hàng hóa có yêu cầu cao về thời gian vận chuyển, bởi chất lượng và giá trị thương mại có thể bị ảnh hưởng nếu phải lưu giữ hoặc di chuyển trong thời gian dài. Trong khi đó, Quý Châu là tỉnh có địa hình đồi núi, khiến một số tuyến vận tải đường bộ mất nhiều thời gian hơn so với khoảng cách địa lý giữa các điểm.

Trong mô hình thử nghiệm, eVTOL đảm nhiệm chặng đầu tiên từ khu vực sản xuất đến điểm kết nối với mạng lưới giao thông đường dài. Phương thức này được kỳ vọng có thể giảm thời gian vận chuyển tại những khu vực mà xe tải phải di chuyển qua các tuyến đường quanh co hoặc địa hình có độ cao chênh lệch lớn.

CarryAll V2000CG thuộc nhóm máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL). Máy bay có thể cất cánh và hạ cánh mà không cần đường băng, sau đó chuyển sang chế độ bay ngang theo lộ trình được lập trình.

Theo thông số AutoFlight công bố, V2000CG có tải trọng tối đa 400 kg, tầm bay lên tới 200 km và tốc độ hành trình khoảng 180 km/h. Máy bay hoạt động không cần phi công trên khoang, với việc điều hướng và thực hiện lộ trình dựa trên hệ thống bay tự hành.

Các thông số này đưa V2000CG vào nhóm eVTOL chở hàng cỡ lớn, khác với những máy bay không người lái hạng nhẹ thường được sử dụng cho hoạt động quay phim, kiểm tra hoặc giao hàng quy mô nhỏ.

Dù không có phi công trên máy bay, hoạt động của phương tiện vẫn phải tuân thủ các quy định hàng không, bao gồm yêu cầu về kế hoạch bay, cấp phép và giám sát.

AutoFlight cho biết CarryAll đã nhận được chứng nhận loại, chứng nhận sản xuất và chứng nhận đủ điều kiện bay từ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC). Đây là các chứng nhận liên quan đến thiết kế, năng lực sản xuất và điều kiện để phương tiện được vận hành theo quy định tại Trung Quốc.

Trong chuỗi logistics được thử nghiệm tại Quý Châu, eVTOL đảm nhiệm vai trò kết nối giữa vùng sản xuất và trung tâm giao thông đường dài. Đây là khâu mà vận tải đường bộ có thể gặp hạn chế do địa hình hoặc khoảng cách đến các tuyến giao thông chính.

Về lý thuyết, máy bay cất hạ cánh thẳng đứng có thể hoạt động tại những khu vực không có sân bay hoặc đường băng thông thường. Nếu đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vận hành, các điểm cất hạ cánh quy mô nhỏ gần trang trại, hợp tác xã hoặc trung tâm logistics có thể được sử dụng.

Mô hình này không chỉ hướng đến nông sản tươi sống mà còn có thể được áp dụng cho những loại hàng hóa cần rút ngắn thời gian vận chuyển chặng đầu, chẳng hạn thuốc men, mẫu sinh học hoặc các linh kiện cần giao khẩn cấp.

