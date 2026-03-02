Phát hiện một KOL Việt mua 20 cây vàng/ năm nếu dư giả, có "nàng thơ" sắm vàng từ lúc 10 tuổi đến giờ

Giá vàng liên tục lập đỉnh thời gian gần đây trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn tài chính lẫn mạng xã hội. Cụm từ “giá vàng hôm nay” lọt top Google Trends, thu hút hơn 100.000 lượt tìm kiếm chỉ trong vài giờ.

Các doanh nghiệp lớn như SJC đồng loạt điều chỉnh tăng giá vàng miếng, niêm yết quanh mức 185,6 triệu đồng/lượng mua vào và 188,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1,6 triệu đồng so với cuối tuần trước. Trong khi một số thương hiệu như Mi Hồng, Bảo Tín Mạnh Hải hay Bảo Tín Minh Châu đẩy giá bán lên tới 188,6 triệu đồng/lượng, ngang với vàng miếng.

Có thể thấy, giá vàng hiện tại đã xấp xỉ 190 triệu đồng/lượng - mức cao kỷ lục, khiến các câu chuyện về kim loại quý hiếm này không chỉ nóng trên các diễn đàn tài chính mà còn phủ sóng khắp mạng xã hội.

Giữa “cơn sốt” bàn luận ấy, câu chuyện của hai KOL là An Phương (Letsplaymakeup, SN 1993) và Nàng Mơ (Lê Minh Trà Mi, SN 2006) thu hút sự chú ý khi cả hai đều đã mua vàng từ khi đi học đại học, thậm chí lúc mới 10 tuổi... nhờ định hướng từ gia đình - cụ thể là mẹ.

An Phương: Có dư thì mua 5-20 cây/năm; từ thời giá vàng còn 35 triệu mỗi cây

Trong khi đó, An Phương cũng có xuất phát điểm tương tự: thói quen mua vàng đến từ mẹ. Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi vào đầu năm 2025, cô nàng cho biết thói quen năm nào cũng mua vàng để tích trữ có từ nhỏ, và cũng xuất phát từ kinh nghiệm của mẹ (mẹ An Phương qua đời cuối năm 2024).

“Mình mua vàng là bởi vì mẹ mình cũng thích vàng. Từ khi mình học đại học ở Singapore, đi làm thêm và có những đồng tiền đầu tiên mình đã mua vàng rồi. Mỗi năm mình mua từ 5-20 cây nếu giàu, còn nghèo thì mình không mua", cô nàng chia sẻ.

An Phương từng nhiều lần chia sẻ câu chuyện mua vàng để dành, mua cả cây cỡ này.

Từ năm 2024, khi giá vàng tăng cao, cô bắt đầu hạn chế mua thêm và cân nhắc chuyển hướng sang đầu tư, kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, An Phương khẳng định vàng với cô đơn thuần là một hình thức tiết kiệm, không phải công cụ “lướt sóng”. “Mình không mua để bán hay đầu tư ngắn hạn. Chỉ đơn giản là để dành", nữ blogger nhấn mạnh.

Thời điểm này, nửa kia của An Phương - Nam Tô cũng bật mí số vàng mà bạn gái đang sở hữu : “Con số chính xác thì mình sẽ không nói được, tuy nhiên để cho các bạn dễ đoán thì nó sẽ nằm ở 3 chữ số”.

Trên các nền tảng mạng xã hội, An Phương cũng thường xuyên chia sẻ hành trình tiết kiệm mua vàng từ thời sinh viên, khi giá còn khoảng 35 triệu đồng/cây. Đến hôm nay (2/3), mức giá đã sát ngưỡng 190 triệu đồng/cây, tăng hơn 5 lần. Câu chuyện của cô vì thế càng được nhắc lại trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.

An Phương cho biết cô mua vàng chỉ đơn giản là một hình thức tiết kiệm.

Nàng Mơ: 5 - 10 tuổi đã được mẹ dẫn đi mua vàng từ tiền lì xì

Cụ thể, trong chia sẻ với chúng tôi vào thời điểm đầu năm 2026, Nàng Mơ cho biết thói quen mua vàng của cô bắt đầu từ những năm tiểu học. Sau mỗi dịp Tết, mẹ sẽ gom tiền lì xì của con để đi mua vàng tích trữ. “Từ khoảng 5-10 tuổi là mình đã được mẹ dẫn đi mua vàng rồi. Thực ra tiền lì xì trẻ con không nhiều, chắc mẹ cũng phải bù thêm kha khá” , cô kể.

Thói quen ấy duy trì đến tận bây giờ. Mỗi năm, cô mua vài chỉ vàng, không phải “mấy cây” như nhiều người hình dung, nhưng đều đặn. Khi giá vàng tăng, tài sản tăng giá trị khiến cô nàng vui mừng, song chưa từng nghĩ đến chuyện bán.

Nàng Mơ cho biết từ lời khuyên của mẹ nên mỗi năm đều dành dụm một khoản để mua vàng, dù ít dù nhiều cũng là một "của để dành" dài hạn.

“Một phần vì mình thấy hợp mệnh, phần khác là muốn giữ làm của hồi môn. Năm nay thì mình mong mua càng nhiều càng tốt. Vàng thì không bao giờ là đủ ”, Nàng Mơ chia sẻ.

Hiện hoạt động với vai trò KOL, mẫu ảnh và thử sức ở lĩnh vực diễn xuất, Nàng Mơ cho biết cô vẫn đang thuê nhà, tự đi làm kiếm tiền và xem vàng như một khoản tích lũy an toàn cho tương lai.

Không chỉ hai KOL nói trên, nhiều người trẻ hiện nay cũng chia sẻ câu chuyện được bố mẹ định hướng mua vàng từ sớm. Dù mục tiêu mỗi người khác nhau, tích lũy, phòng ngừa rủi ro hay chuẩn bị cho tương lai, điểm chung vẫn là tư duy dài hạn.

Tuy nhiên, giữa lúc giá vàng liên tục biến động và lập những mốc mới, không ít người bắt đầu đặt câu hỏi: Có nên mua ở thời điểm này không? Ai thực sự phù hợp để tích lũy vàng? Và nếu mua thì nên mua như thế nào để tránh rơi vào trạng thái “đu đỉnh” hay áp lực tâm lý vì giá lên xuống từng ngày?

Thực tế cho thấy, việc mua vàng không chỉ là câu chuyện về giá cả, mà còn liên quan trực tiếp đến mục tiêu tài chính và dòng tiền của mỗi cá nhân. Vì vậy, trước khi xuống tiền, người mua cần xác định rõ mình đang tích lũy dài hạn hay tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, từ đó lựa chọn cách tiếp cận phù hợp.

1. Chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi: Nguyên nhân khiến nhiều người “mất ăn mất ngủ” không hẳn vì giá vàng lên xuống, mà vì dùng sai dòng tiền. Nếu lấy tiền sinh hoạt, tiền trả nợ hay vốn xoay vòng ngắn hạn để mua vàng, mỗi nhịp điều chỉnh đều tạo áp lực tâm lý. Vì vậy, chỉ nên sử dụng phần tiền chưa cần đến trong trung và dài hạn.

2. Mua theo kế hoạch, tránh tâm lý FOMO: Việc lao vào mua khi giá “đang nóng” dễ khiến người mua đặt kỳ vọng ngắn hạn và liên tục theo dõi thị trường. Thay vào đó, có thể xây dựng kế hoạch mua định kỳ theo tháng hoặc quý với số tiền cố định để trung bình giá và giữ tâm lý ổn định.

3. Xác định rõ mục tiêu tích lũy dài hạn: Nếu mua vàng với tư duy lời - lỗ ngắn hạn, mỗi biến động nhỏ đều trở thành áp lực. Khi xác định rõ mục tiêu là tích lũy tài sản, phòng ngừa rủi ro hoặc giữ giá trị dài hạn, biến động ngắn hạn sẽ bớt quan trọng.

4. Chọn loại vàng phù hợp mục tiêu: Vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn ép vỉ thường có tính thanh khoản cao, phù hợp với mục tiêu tích sản. Việc chạy theo sản phẩm “hot”, mẫu mã sưu tầm có thể hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro khi cần bán lại.

Giữa làn sóng quan tâm đến vàng, câu chuyện của Nàng Mơ và An Phương cho thấy một điểm chung đáng chú ý: thói quen tài chính đôi khi được hình thành từ rất sớm, nhờ những lời dặn dò giản dị trong gia đình. Và với không ít người, vàng không chỉ là tài sản, mà còn là một cách giữ gìn cảm giác an tâm cho tương lai.