Chủ tài khoản Phương Ba Sáu lên tiếng về vụ "xe bán tải tạt đầu xe máy" ở Hà Nội

Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra vào tối 27/2 ở Hà Nội hiện vẫn đang được dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi. Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 21h15 tối 27/2 trên tuyến đường Vành đai 3, hướng cầu Thanh Trì đi Linh Đàm, xe máy do một phụ nữ điều khiển, ngồi phía sau là một người đàn ông và một trẻ nhỏ đang lưu thông thì bị ô tô bán tải màu ghi xám vượt lên, tạt ngang đầu.

Tình huống bất ngờ khiến xe máy mất lái, cả 3 người trên xe ngã nhào xuống đường, sát gầm ô ô tải đang lưu thông trên đường. Rất may ô tô chạy phía sau đã giảm tốc kịp thời nên không xảy ra va chạm nghiêm trọng hơn. Sau cú ngã, người đàn ông nhanh chóng ôm đứa trẻ đứng dậy, trong khi chiếc bán tải tiếp tục rời khỏi hiện trường.

Báo Gia đình và xã hội thông tin, ngay sau khi clip lan truyền rộng rãi, Đội CSGT đường bộ số 14 – Phòng CSGT Công an Hà Nội đã tiếp nhận thông tin và tiến hành xác minh để làm rõ danh tính tài xế cũng như diễn biến vụ việc.

Sau khi tình huống trên được lan truyền trên mạng xã hội thì xuất hiện một tài khoản Facebook "Phương Ba Sáu" tự nhận là người điều khiển chiếc xe bán tải trong clip.

Tài khoàn này cho hay sự việc không hoàn toàn như những gì đang bị suy diễn, đoạn clip lan truyền chỉ ghi lại một góc nhìn ngắn và không phản ánh đầy đủ toàn bộ tình huống giao thông tại thời điểm đó... Những chia sẻ từ tài khoản facebook này khiến dư luận thêm phần bức xúc và liên tục chỉ trích.

Cùng thời điểm, một tài khoản Facebook cũng tên "Phương Ba Sáu" - chủ tài khoản là anh Lê Minh Phương (SN 1990, trú phường Hàm Rồng, Thanh Hóa) liên tục bị cư dân mạng công kích. Anh Phương bị nhầm là tài xế xe bán tải trong vụ việc.

Báo Lao động thông tin anh Lê Minh Phương - chủ tài khoản "Phương Ba Sáu", làm nghề kinh doanh, buôn bán ô tô ở phường Quảng Phú (Thanh Hóa). Anh Phương khẳng định mình không liên quan đến vụ việc nói trên. Người đàn ông 36 tuổi cũng đã đăng tải thông tin đính chính trên trang cá nhân để tránh cộng đồng mạng hiểu nhầm.

Anh Lê Minh Phương - chủ tải khoản "Phương ba sáu " đính chính mình không phải là tài xế bán tải trong vụ tạt đầu xe máy ở Hà Nội. (Ảnh chụp màn hình)

Liên quan tới trường hợp của anh Lê Minh Phương, Thượng tá Đỗ Xuân Sơn, Trưởng Công an phường Quảng Phú (Thanh Hóa) đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Lao Động. Theo đó vào ngày 28/2, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến nơi ở, nơi làm việc của anh Lê Minh Phương (chủ tài khoản Facebook Phương Ba Sáu) để xác minh, làm rõ thông tin phản ánh trên mạng xã hội.

Từ những căn cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định anh Lê Minh Phương không liên quan đến vụ xe bán tải tạt đầu khiến 3 người trên xe máy suýt lao vào xe tải xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội vào tối 27/2.