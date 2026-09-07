Phát hiện một 'gã khổng lồ' vừa rời nhà máy, có thể nhấc bổng vật thể nặng tới 14.000 tấn, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Trung Quốc đang chế tạo cần cẩu vòng đầu tiên trên thế giới, có sức nâng tối đa 14.000 tấn, phục vụ dự án hạt nhân, công nghiệp và điện gió ngoài khơi.

Cần cẩu mới của XCMG được thiết kế gồm hai mô-đun chính, có thể phối hợp để thực hiện những nhiệm vụ nâng hạ tải trọng đặc biệt lớn. Ngày 28/8, mô-đun đầu tiên đã hoàn tất lắp ráp và rời dây chuyền sản xuất. Bộ phận này có thể hoạt động độc lập, nhưng chưa phải cấu hình hoàn chỉnh của cỗ máy.

Theo thiết kế, khi mô-đun thứ hai hoàn thiện và được kết nối, toàn bộ hệ thống sẽ đạt sức nâng tối đa 14.000 tấn, cùng mô-men nâng 700.000 tấn-mét.

Mô-men nâng là thông số thể hiện khả năng nâng tải kết hợp với bán kính làm việc của cần cẩu. Vì vậy, mức 14.000 tấn là sức nâng tối đa theo cấu hình thiết kế, không có nghĩa cỗ máy có thể nâng một vật nặng 14.000 tấn ở mọi vị trí. Khả năng nâng thực tế còn phụ thuộc vào bán kính làm việc, cấu hình cần, nền móng và điều kiện kỹ thuật của từng thao tác.

Khi hoàn thiện, XCMG cho biết đây sẽ là cần cẩu vòng có sức nâng lớn nhất thế giới.

Một trong những mục tiêu chính của cỗ máy là phục vụ các dự án điện hạt nhân. Theo XCMG, cần cẩu có thể nâng các mô-đun lớn của nhà máy cùng những cấu kiện chính dành cho hai đảo hạt nhân.

Sức nâng lớn cho phép các cấu kiện được chế tạo và tích hợp thành những cụm lớn trước khi đưa tới công trường. Sau đó, cần cẩu có thể nâng cả cụm vào vị trí lắp đặt thay vì phải chia nhỏ thành nhiều phần rồi lắp ráp hoàn toàn tại chỗ.

Đây là cách tiếp cận phù hợp với phương pháp xây dựng mô-đun đang được áp dụng trong các dự án công nghiệp quy mô lớn. Việc đưa nhiều công đoạn lắp ráp ra khỏi công trường có thể giúp giảm khối lượng công việc tại chỗ, đồng thời hạn chế việc phải chia nhỏ cấu kiện chỉ vì thiết bị nâng không đủ khả năng xử lý.

Tuy nhiên, nâng một cấu kiện nặng hàng nghìn tấn vẫn đòi hỏi hệ thống nền móng, thiết bị và quy trình vận hành được tính toán chặt chẽ. Sức nâng lớn chỉ là một phần của bài toán, bởi mỗi thao tác còn phụ thuộc vào bán kính nâng, độ ổn định và sự phân bố lực trong toàn hệ thống.

Không chỉ tập trung vào sức nâng, XCMG còn trang bị cho cần cẩu hệ thống truyền động điện trực tiếp.

Theo nhà sản xuất, hệ thống này có thể giúp giảm hơn 30% mức tiêu thụ năng lượng và nâng hiệu quả hoạt động khoảng 20% so với hệ thống truyền động xích truyền thống. Đây là các thông số do XCMG công bố.

Việc giảm mức tiêu thụ năng lượng có ý nghĩa đối với cần cẩu siêu trọng, bởi các thao tác nâng tải lớn thường yêu cầu công suất cao và có thể kéo dài trong thời gian đáng kể. XCMG cũng cho rằng hệ thống truyền động điện giúp giảm chi phí liên quan đến nhiên liệu và khí thải trong quá trình vận hành.

Ngoài các dự án điện hạt nhân, XCMG định hướng cần cẩu mới tới nhiều công trình công nghiệp và năng lượng khác, trong đó có điện gió ngoài khơi.

Quy mô ngày càng lớn của các tuabin và kết cấu phục vụ điện gió ngoài khơi đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với thiết bị nâng. Với sức nâng ở mức hàng nghìn tấn, cần cẩu có thể xử lý những cấu kiện lớn hơn và hỗ trợ phương án lắp ráp trước thành các cụm hoàn chỉnh.

Dự án được XCMG phát triển cùng Sinopec Heavy Lifting & Transportation Co., Ltd., doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nâng hạ và vận chuyển hàng nặng. XCMG đảm nhiệm phát triển và chế tạo thiết bị, trong khi đối tác có kinh nghiệm trong các hoạt động nâng hạ, vận chuyển công nghiệp nặng.

Ông Yang Dongsheng, Chủ tịch XCMG và XCMG Machinery, đánh giá thiết bị là một bước tiến trong lĩnh vực nâng hạ siêu trọng.

Dù vậy, cột mốc ngày 28/8 mới chỉ đánh dấu việc mô-đun chính đầu tiên hoàn thành. Mô-đun thứ hai vẫn chưa được tích hợp vào hệ thống, đồng nghĩa cần cẩu 14.000 tấn theo cấu hình đầy đủ chưa chính thức hoàn thiện.

XCMG hiện chưa công bố thời điểm hoàn thành mô-đun thứ hai cũng như thời điểm cỗ máy thực hiện ca nâng đầu tiên ở mức tải tối đa 14.000 tấn.

Nếu được hoàn thiện đúng theo thiết kế, cần cẩu này sẽ cho phép các dự án công nghiệp xử lý những cấu kiện có kích thước và trọng lượng lớn hơn, đặc biệt trong các công trình mà việc chia nhỏ và lắp ráp tại công trường bị hạn chế bởi năng lực của thiết bị nâng.