Một doanh nghiệp vận tải đang triển khai kế hoạch đầu tư khoảng 200 tỷ đồng cho 50 xe buýt điện, hướng tới thay thế phương tiện chạy dầu trên nhiều tuyến đường.

Trong bối cảnh nhiều địa phương tại Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh, một doanh nghiệp vận tải tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã gây chú ý khi liên tiếp đầu tư những lô xe buýt điện mới, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Theo thông tin từ KIM LONG MOTOR, ngày 17/11/2026, doanh nghiệp này tiếp tục bàn giao 20 xe buýt điện KIMLONGB60-EV cho Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang. Đây là đợt bàn giao thứ hai, nâng tổng số xe điện được bàn giao cho đơn vị vận tải lên 40 chiếc.

Trước đó, vào tháng 9/2026, Quyết Thắng Nha Trang đã tiếp nhận và đưa vào khai thác 20 xe cùng loại. Sau quá trình vận hành thực tế, KIM LONG MOTOR cho biết dòng xe nhận được những đánh giá tích cực từ doanh nghiệp và hành khách, tạo cơ sở để đơn vị vận tải tiếp tục đầu tư.

Ảnh KIM LONG MOTOR

Đáng chú ý, theo Báo Khánh Hòa, Quyết Thắng Nha Trang có kế hoạch đầu tư tổng cộng 50 xe buýt điện với kinh phí khoảng 200 tỷ đồng, nhằm từng bước thay thế phương tiện sử dụng dầu diesel trên các tuyến đang khai thác.

Dàn xe buýt điện sử dụng công nghệ pin BYD, di chuyển gần 350 km sau mỗi lần sạc

Dòng xe được Quyết Thắng Nha Trang lựa chọn là KIMLONGB60-EV, mẫu xe buýt thuần điện do KIM LONG MOTOR cung cấp, được thiết kế phục vụ hoạt động vận tải hành khách công cộng tại các đô thị.

Theo thông tin kỹ thuật công bố trên website chính thức của KIM LONG MOTOR ngày 17/11, mẫu xe có chiều dài tổng thể 8,65 m, sức chứa tối đa 60 hành khách. Thiết kế được tối ưu để đáp ứng nhu cầu vận hành trên các tuyến đường nội thành cũng như những hành trình kết nối khu dân cư, đô thị và vùng lân cận.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của KIMLONGB60-EV nằm ở hệ thống pin sử dụng công nghệ BYD, dung lượng trên 210 kWh. Theo nhà sản xuất, xe có khả năng di chuyển gần 350 km sau mỗi lần sạc, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp chủ động bố trí phương tiện phục vụ các tuyến có cự ly khác nhau.

Không chỉ sở hữu hệ thống truyền động điện, mẫu xe còn được trang bị điều hòa công suất lớn, camera giám sát và bảng điện tử hiển thị thông tin tuyến. Những tiện ích này hướng tới cải thiện trải nghiệm cho hành khách, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại các đô thị ven biển.

Ảnh KIM LONG MOTOR

Về an toàn, xe sử dụng hệ thống phanh khí nén hai dòng, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và công nghệ phanh tái sinh. Trong đó, phanh tái sinh cho phép thu hồi một phần năng lượng khi xe giảm tốc, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng pin.

Kế hoạch thay thế xe chạy dầu trên 7 tuyến, kết nối nhiều điểm du lịch nổi tiếng

Điểm đáng chú ý của khoản đầu tư khoảng 200 tỷ đồng không chỉ nằm ở số lượng phương tiện mà còn ở kế hoạch chuyển đổi hoạt động vận tải công cộng tại Khánh Hòa.

Trong đợt đầu tiên, Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang đã chính thức đưa 20 xe buýt điện vào khai thác. Trong đó, 18 xe phục vụ tuyến Nha Trang - Tuy Hòa và 2 xe hoạt động trên tuyến Nha Trang - Vạn Giã.

Ở giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp lên kế hoạch bổ sung 30 xe điện nhằm thay thế hoàn toàn xe buýt chạy dầu trên 5 tuyến gồm Nha Trang - Dốc Lết, Nha Trang - Ninh Vân, Nha Trang - Ninh Tây, Vạn Giã - Đại Lãnh và Vạn Giã - Đầm Môn.

Đây đều là những tuyến kết nối các khu dân cư, khu vực ven biển và những địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch. Trong đó, Dốc Lết nổi tiếng với bãi cát trắng và làn nước trong xanh, trong khi Ninh Vân, Đại Lãnh hay Đầm Môn cũng là những địa danh được du khách quan tâm khi đến Khánh Hòa.

Việc chuyển đổi sang xe buýt điện được kỳ vọng mang lại thêm lựa chọn di chuyển cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để du khách tiếp cận các điểm đến ngoài khu vực trung tâm Nha Trang bằng phương tiện công cộng.

Ảnh KIM LONG MOTOR

Theo kế hoạch công bố hồi tháng 9, doanh nghiệp dự kiến bổ sung toàn bộ 30 xe vào cuối tháng 10/2026. Tuy nhiên, thông tin mới nhất ngày 17/11 từ KIM LONG MOTOR xác nhận đợt bàn giao tiếp theo gồm 20 chiếc. Như vậy, tổng số đã bàn giao đạt 40/50 xe, còn 10 xe chưa có thông tin xác nhận bàn giao.

Ông Nguyễn Thái Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng Nha Trang cho biết việc đầu tư xe buýt điện nhằm hưởng ứng chủ trương phát triển giao thông xanh, giảm sử dụng nhiên liệu diesel, hạn chế khí thải và tiếng ồn, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Khánh Hòa hướng tới mạng lưới 44 tuyến xe buýt, người dân và du khách được hưởng lợi gì?

Việc Quyết Thắng Nha Trang mở rộng đội xe điện diễn ra trong bối cảnh Khánh Hòa đang triển khai kế hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng quy mô lớn.

Theo Quyết định số 2739/QĐ-UBND ngày 10/8/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương đã phê duyệt danh mục mạng lưới 44 tuyến xe buýt giai đoạn 2026-2030. Trong đó, khu vực đô thị Nha Trang có 26 tuyến, Cam Ranh có 5 tuyến, Phan Rang có 7 tuyến, cùng 4 tuyến liên tỉnh liền kề và 2 tuyến vận tải công cộng khối lượng lớn BRT.

Đáng chú ý, trong tổng số 44 tuyến có 20 tuyến được đề xuất mở mới. Một số tuyến liên tỉnh có cự ly dài cũng được đưa vào danh mục như Bến xe phía Nam - Bến xe Đà Lạt dài 123 km và Bến xe phía Bắc - Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk dài 174,6 km.

Các tuyến dự kiến hỗ trợ kinh phí hoạt động có thể được rà soát, điều chỉnh tùy theo nhu cầu đi lại thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương. Đây là mạng lưới chung của tỉnh, không phải toàn bộ các tuyến do Quyết Thắng Nha Trang vận hành.

Ảnh Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa

Đối với người dân, việc phát triển xe buýt điện có thể góp phần cải thiện chất lượng giao thông công cộng, tạo thêm lựa chọn đi lại khi đi làm, đi học hoặc di chuyển giữa các khu vực. Phương tiện điện không phát thải trực tiếp từ ống xả và thường ít tiếng ồn động cơ hơn xe diesel, qua đó góp phần cải thiện môi trường trên các tuyến đường được chuyển đổi.

Với du khách, mạng lưới xe buýt kết nối rộng hơn sẽ tạo điều kiện tiếp cận các bãi biển, khu tham quan và địa điểm nghỉ dưỡng mà không nhất thiết phải sử dụng phương tiện cá nhân. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào tần suất hoạt động, giá vé và mức độ thuận tiện của các điểm dừng.

Đáng nói, xu hướng này cũng phù hợp với Quyết định 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành giao thông vận tải. Theo lộ trình, từ năm 2025, mục tiêu là 100% xe buýt thay thế và đầu tư mới sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.