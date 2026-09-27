Từng là vận động viên điền kinh, Phil Knight nay đã cùng vợ dành 1 tỷ USD (khoảng 26.000 tỷ đồng) để mở rộng hoạt động đào tạo kỹ thuật tại trường cũ.

Phil Knight, đồng sáng lập Nike và vợ Penny Knight vừa cam kết tài trợ 1 tỷ USD (khoảng 26.000 tỷ đồng) cho Đại học Oregon, Mỹ, ngôi trường ông từng theo học. Đây là khoản quyên góp lớn nhất trong lịch sử trường, được dùng để thành lập một trường kỹ thuật mới tại cơ sở Eugene.

Khoản tài trợ được Đại học Oregon công bố ngày 25/9. Số tiền sẽ được sử dụng để thành lập Knight College of Engineering, mở rộng hoạt động đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật. Đây cũng là bước đi đáng chú ý bởi trước đó Đại học Oregon chưa có chương trình đào tạo kỹ thuật truyền thống cấp bằng kỹ sư.

Theo thông báo của trường, khoản đóng góp 1 tỷ USD (khoảng 26.000 tỷ đồng) không chỉ là khoản tài trợ lớn nhất mà Đại học Oregon từng nhận được mà còn được trường mô tả là khoản quyên góp lớn nhất dành cho một đại học công lập tổng hợp. Khoản tiền dự kiến được sử dụng để tuyển dụng giảng viên, xây dựng các chương trình đào tạo và thúc đẩy nghiên cứu. Tuy nhiên, trường chưa công bố cụ thể những ngành học đầu tiên hay thời điểm chương trình chính thức tuyển sinh.

Phil Knight, người đồng sáng lập Nike và vợ ông (Ảnh: Getty)

Trường kỹ thuật mới sẽ kế thừa nền tảng khoa học mà Đại học Oregon đã xây dựng trong nhiều năm, đặc biệt là Knight Campus for Accelerating Scientific Impact. Cơ sở này tập trung vào các lĩnh vực như kỹ thuật sinh học, khoa học dữ liệu y sinh và nhiều hướng nghiên cứu ứng dụng khác.

Phil và Penny Knight thành lập Knight Campus vào năm 2016 bằng khoản tài trợ 500 triệu USD (khoảng 13.000 tỷ đồng), sau đó tiếp tục đóng góp thêm 500 triệu USD để mở rộng hoạt động. Hiện cơ sở này đã có khoa Kỹ thuật Sinh học, các chương trình đào tạo sau đại học cùng nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu về thiết bị y tế, vật liệu sinh học, kỹ thuật thần kinh, sinh học tổng hợp và trí tuệ nhân tạo trong y sinh.

Khoản tài trợ mới sẽ mở rộng phạm vi nghiên cứu vượt ra ngoài kỹ thuật sinh học, hướng tới một hệ sinh thái kỹ thuật toàn diện hơn. Đại học Oregon kỳ vọng trường mới có thể thu hút các giảng viên, nhà nghiên cứu hàng đầu và thúc đẩy quá trình đưa những phát minh từ phòng thí nghiệm vào ứng dụng thực tế.

Những khoản tài trợ trước đây của gia đình Knight cũng đã góp phần mở rộng cơ sở vật chất của trường. Một tòa nhà thứ hai thuộc Knight Campus được đưa vào sử dụng hồi tháng 3, bổ sung khoảng 185.000 feet vuông (hơn 17.000 m²) không gian phòng thí nghiệm, khu vực giảng dạy và makerspace dành cho sinh viên.

Mối quan hệ của Phil Knight với Đại học Oregon bắt đầu từ khi ông còn là vận động viên điền kinh của trường. Ông từng tập luyện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Bill Bowerman và tốt nghiệp ngành kinh doanh vào năm 1959. Sáu năm sau, Knight cùng Bowerman bắt đầu xây dựng công ty tiền thân của Nike. Từ một doanh nghiệp nhỏ, Nike sau đó phát triển thành tập đoàn đồ thể thao toàn cầu và hiện đặt trụ sở tại Beaverton, Oregon.

Một góc khuôn viên Đại học Oregon, Mỹ

Gia đình Knight đã trở thành một trong những nhà tài trợ có ảnh hưởng lớn đối với Đại học Oregon. Sau khoản đóng góp mới, tổng số tiền Phil Knight và gia đình đã tài trợ cho trường được nâng lên hơn 2 tỷ USD (hơn 52.000 tỷ đồng).

Phil Knight cho rằng để biến một ý tưởng lớn thành hiện thực không chỉ cần trí tưởng tượng mà còn cần những cơ hội mà các trường đại học mang lại cho thế hệ trẻ. Ông và vợ cho biết rất vui khi có thể đầu tư vào tương lai của những sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ theo cách này.

Hiệu trưởng Đại học Oregon Karl Scholz cũng nhắc lại rằng Phil và Penny Knight từ lâu đã có xu hướng đặt niềm tin vào những ý tưởng chưa thành hình. Theo ông, gia đình Knight từng làm điều tương tự vào năm 2016 và hiện tiếp tục thực hiện một lần nữa với quy mô lớn hơn rất nhiều.

Khoản tài trợ 1 tỷ USD (khoảng 26.000 tỷ đồng) được công bố chỉ một tuần sau khi vợ chồng Knight thông báo sẽ đóng góp thêm 1,1 tỷ USD (khoảng 28.600 tỷ đồng) cho Providence St. Vincent Medical Center và Providence Heart Institute. Khoản tiền này sẽ được sử dụng để thành lập bệnh viện đầu tiên tại Oregon chuyên về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, đồng thời mở rộng dịch vụ điều trị tim mạch và hỗ trợ bệnh nhân.

Theo Forbes, Phil Knight hiện 88 tuổi và cùng gia đình sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 25,1 tỷ USD (hơn 652.000 tỷ đồng). Từ một cựu sinh viên của Đại học Oregon, ông đã trở thành một trong những nhà tài trợ lớn cho chính ngôi trường từng mở ra con đường học tập và sự nghiệp của mình.

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