Phát hiện mỏ 'vàng trắng' trữ lượng 1 triệu tấn, đủ cung cấp pin cho 700.000 xe điện

Châu Âu vừa phát hiện một nguồn tài nguyên chiến lược tại mỏ Emerys Allier ở Beauvoir, Pháp, (mỏ Beauvoir thuộc tỉnh Allier, Pháp) nằm dưới một mỏ cao lanh hoạt động từ cuối thế kỷ 19 với trữ lượng lithium ước tính lên đến 1 triệu tấn. Phát hiện này hứa hẹn cung cấp đủ lithium để sản xuất pin cho khoảng 700.000 xe điện mỗi năm.

Dù mỏ vốn là nơi khai thác đất sét, các nghiên cứu vào năm 2022 cho thấy trữ lượng lithium thực tế lớn gấp ba lần dự kiến. Tập đoàn khai thác mỏ Imerys của Pháp dự kiến sẽ đẩy mạnh khai thác để đạt sản lượng 34.000 tấn lithium tinh khiết vào năm 2030.

Với nồng độ lithium khoảng 1%, quy trình chiết xuất sẽ đòi hỏi xử lý 100 tấn đá để thu về 1 tấn lithium. Dự án hiện đứng thứ hai trong danh sách các kế hoạch khai thác lithium triển vọng nhất tại Châu Âu nhờ quy mô vượt trội.

Điểm mấu chốt nằm ở chi phí sản xuất cực kỳ cạnh tranh, dao động từ 7 - 9 euro/kg lithium. Việc tự chủ nguồn cung tại chỗ sẽ giúp các nhà sản xuất pin châu Âu giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài.

Nói về tầm quan trọng của chi phí, CEO của Škoda Auto - thương hiệu ô tô châu Âu 130 năm tuổi của CH Séc nhấn mạnh rằng chi phí pin hiện vẫn chiếm tới 40% giá thành của một chiếc xe điện. Do đó, việc sản xuất lithium tại địa phương sẽ góp phần giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh cho pin sản xuất tại châu Âu và tác động trực tiếp đến cấu trúc chi phí của lĩnh vực ô tô điện.

Dự án bao gồm hai khu vực riêng biệt. Mỏ sẽ được đào sâu đến 350m để khai thác lithium thay vì đất sét. Một trung tâm tinh chế cách đó chưa đầy 100km sẽ chuyển hóa khoáng sản này thành lithium hydroxide – dạng phù hợp nhất để sản xuất pin.

Chính phủ Pháp đã rót 50 triệu euro đầu tư ban đầu nhằm đảm bảo tiến độ và thực hiện các nghiên cứu khả thi. Hoạt động khai thác dự kiến kéo dài từ 25 đến 35 năm, góp phần tạo ra và duy trì 1.000 việc làm.

Ông Roland Lescure, Bộ trưởng Kinh tế, Tài chính, Công nghiệp, Năng lượng và Chủ quyền Kỹ thuật số của Pháp, tuyên bố rằng các kim loại chiến lược và các nguyên tố đất hiếm là vấn đề địa chiến lược của thế kỷ. Việc sở hữu mỏ Beauvoir giúp củng cố vị thế của châu Âu trong chuỗi cung ứng pin và xe điện.