Phát hiện mỏ vàng sâu 9m bên dưới sàn một nhà hàng

Các công nhân đang tháo dỡ nền bê tông của phòng ăn chính để xây dựng một khu vệ sinh mới thì phát hiện một khoảng trống lớn bên dưới sàn.

Ảnh minh họa

Một gia đình tại bang Georgia, Mỹ, đã phát hiện một giếng mỏ vàng sâu khoảng 9 m nằm ngay dưới sàn nhà hàng trong quá trình cải tạo công trình. Phát hiện này giúp hé lộ một phần lịch sử khai thác vàng từng gắn với khu đất hơn một thế kỷ trước.

Vụ việc xảy ra tại Smith House, một nhà hàng và nhà trọ có lịch sử lâu đời ở Dahlonega, Georgia. Đây là khu vực gắn với cơn sốt vàng Georgia vào thế kỷ 19, một trong những chương quan trọng trong lịch sử khai thác vàng tại Mỹ.

Theo thông tin từ Smith House, các công nhân đang tháo dỡ nền bê tông của phòng ăn chính để xây dựng một khu vệ sinh mới thì phát hiện một khoảng trống lớn bên dưới sàn. Khi kiểm tra, họ nhận thấy đây là một giếng mỏ cũ.

Giếng có độ sâu khoảng 30 feet (9 m) và đường kính khoảng 4 feet (1,2 m). Sau khi dọn dẹp đất đá và các mảnh vụn, nhóm công nhân phát hiện dấu vết của một mạch quặng vàng và thạch anh trên vách giếng.

Một số vật dụng cũ cũng được tìm thấy bên trong, được cho là những đồ dùng còn sót lại từ thời kỳ trước khi khu đất trở thành nhà hàng.

Phát hiện được đưa ra trong quá trình gia đình Welch thực hiện dự án mở rộng Smith House. Freddy Welch và vợ, Shirley, khi đó đang quản lý cơ sở kinh doanh và lên kế hoạch mở rộng khu lưu trú, trong đó có thêm các phòng nghỉ và không gian tổ chức sự kiện.

Việc tháo dỡ nền bê tông tại phòng ăn cũ nhằm phục vụ một phần của dự án đã vô tình làm lộ giếng mỏ nằm bên dưới. Theo Smith House, không có người nào trong đội thi công biết trước về sự tồn tại của công trình ngầm này.

Đáng chú ý, giếng đã nằm dưới nền nhà trong thời gian dài mà không được phát hiện. Điều này cho thấy dấu tích của hoạt động khai thác trước đây đã bị che khuất qua nhiều lần sử dụng và cải tạo khu đất.

Năm 1884, Hall mua khoảng một hecta đất ở phía đông quảng trường trung tâm Dahlonega để xây dựng nhà riêng. Trong quá trình thi công, công nhân được cho là đã phát hiện một mạch vàng và thạch anh bên dưới khu đất.

Hall sau đó xin phép chính quyền địa phương khai thác khu vực này. Tuy nhiên, đề nghị không được chấp thuận do lo ngại hoạt động khai thác và tiếng ồn từ máy móc có thể ảnh hưởng đến các cơ sở kinh doanh quanh quảng trường.

Đến năm 1922, Henry và Bessie Smith mua lại ngôi nhà và chuyển đổi thành nhà trọ phục vụ khách du lịch. Cơ sở này có bảy phòng và khu vực ăn uống chung, với dịch vụ lưu trú kèm ba bữa ăn mỗi ngày.

Các món ăn do Bessie Smith xây dựng công thức, trong đó có gà rán, giăm bông hun khói và rau tươi, dần trở thành một phần thương hiệu của nhà trọ.

Nhiều thập kỷ sau, công trình tiếp tục được sử dụng như một nhà hàng và cơ sở lưu trú. Cho đến khi nền bê tông được phá bỏ, dấu tích của giếng mỏ nằm sâu khoảng 9 m bên dưới khu vực phòng ăn vẫn chưa được phát hiện.

Vụ việc cho thấy những dấu tích của thời kỳ khai thác vàng tại Dahlonega vẫn có thể tồn tại ngay bên dưới các công trình được xây dựng và sử dụng trong nhiều thế hệ.