Phát hiện mỏ vàng hơn 20 tấn ngay cạnh đường cao tốc

Khu vực chứa lượng vàng có thể khai thác ước tính 670.000 ounce, tương đương khoảng 20,8 tấn.

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Một đoạn tuyến cao tốc liên bang BR-226 tại bang Rio Grande do Norte, Brazil sẽ được điều chỉnh hướng tuyến để phục vụ việc mở rộng Dự án Borborema, qua đó giúp doanh nghiệp tiếp cận khu vực chứa lượng vàng có thể khai thác ước tính 670.000 ounce, tương đương khoảng 20,8 tấn.

Theo thỏa thuận hợp tác được Cục Hạ tầng Giao thông Quốc gia Brazil (DNIT) ký với Cascar Brasil Mineração Ltda., một đoạn BR-226 đi qua khu vực dự án sẽ được di dời. Cascar là công ty con của Aura Minerals tại Brazil và đang phụ trách Dự án Borborema, một dự án khai thác vàng tại vùng Seridó.

Theo thỏa thuận, Cascar sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, tài trợ và triển khai các công trình liên quan đến việc điều chỉnh tuyến đường, bao gồm cả các chi phí môi trường và nhân công. Việc này giúp giảm áp lực lên ngân sách nhà nước, đồng thời tháo gỡ một trong những trở ngại đối với kế hoạch mở rộng mỏ.

Dự án Borborema nằm tại Fazenda São Francisco, cách thành phố Currais Novos khoảng 28 km về phía đông. Khu đất rộng khoảng 735 ha hiện bị BR-226 chia thành hai phần, gồm khu vực phía bắc rộng khoảng 586 ha và khu vực phía nam rộng 149 ha.

Theo các nghiên cứu kỹ thuật của doanh nghiệp, tuyến đường hiện hữu đã hạn chế khả năng mở rộng hố khai thác lộ thiên sang phần đất chứa khoáng sản. Việc điều chỉnh hướng tuyến sẽ giúp hợp nhất các khu vực vào kế hoạch khai thác và mở rộng phạm vi hoạt động của mỏ.

Sau khi khu vực mới được đưa vào kế hoạch, trữ lượng có thể khai thác của dự án dự kiến đạt khoảng 670.000 ounce vàng, tương đương 20,8 tấn. Con số này cao hơn 82% so với ước tính trước đó.

Tổng trữ lượng tiềm năng của Dự án Borborema được nâng lên khoảng 1,48 triệu ounce, tương đương gần 46 tấn vàng, với hàm lượng trung bình khoảng 1,13 gram vàng trên mỗi tấn quặng.

Các ước tính được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu thăm dò gồm 1.370 lỗ khoan và hơn 74.000 đoạn mẫu thu thập tại khu vực dự án.

Borborema là dự án khai thác vàng lộ thiên, đã thu hút gần 1 tỷ R$ (khoảng 180 triệu USD) đầu tư vào cơ sở hạ tầng.

Theo kế hoạch hiện tại, mỏ có thể hoạt động trong khoảng 20 năm 5 tháng. Khi đạt công suất thiết kế, nhà máy dự kiến sản xuất khoảng 83.000 ounce vàng mỗi năm. Tỷ lệ thu hồi luyện kim trung bình được dự báo ở mức 92,1%.

Các tính toán kinh tế của dự án dựa trên giả định giá vàng trung bình 2.274 USD/ounce trong thời gian hoạt động và tỷ giá tham chiếu 5,70 R$/USD từ năm 2025. Với những giả định này, tỷ suất hoàn vốn nội bộ sau thuế của dự án được ước tính ở mức 42,8%.

Borborema đã bắt đầu sản xuất thương mại vào ngày 23/9/2025, sau khoảng 19 tháng xây dựng. Trong nửa đầu năm 2026, dự án sản xuất 31.352 ounce tương đương vàng (GEO), tương đương khoảng 975 kg vàng.

Việc di dời BR-226 được kỳ vọng tạo thêm không gian cho hoạt động khai thác, qua đó có thể tăng quy mô sản xuất và kéo dài thời gian khai thác của dự án.

Việc mở rộng hoạt động khai thác cũng có thể làm tăng nguồn thu từ khoản bồi thường tài chính cho hoạt động khai thác khoáng sản (CFEM) của Brazil.

Đối với vàng, mức thu CFEM áp dụng là 1,5%. Theo cơ chế phân bổ, 60% khoản thu dành cho chính quyền đô thị nơi diễn ra hoạt động khai thác, 15% thuộc về bang, 15% dành cho các đô thị chịu ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác và 10% còn lại thuộc về chính phủ liên bang.

Từ tháng 7, cơ quan quản lý cũng triển khai nền tảng quản lý tài nguyên khoáng sản nhằm số hóa dữ liệu CFEM. Hệ thống này được kỳ vọng tăng khả năng theo dõi doanh số, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản.

Với việc tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, trữ lượng có thể khai thác tăng thêm 82% và thời gian hoạt động dự kiến kéo dài hơn hai thập kỷ, việc điều chỉnh BR-226 trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch mở rộng Dự án Borborema tại vùng Seridó.