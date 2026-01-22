Phát hiện mỏ phốt phát khổng lồ làm rung chuyển ngành xe điện: Trữ lượng 77 tỷ tấn, đủ dùng trong 50 năm

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng sạch, một phát hiện khoáng sản quy mô lớn tại Na Uy đang thu hút sự chú ý của giới công nghiệp và thị trường hàng hóa toàn cầu.

Công ty khai thác mỏ Norge Mining cho biết đã phát hiện một mỏ phốt phát với trữ lượng ước tính khoảng 77 tỷ tấn, đủ để đáp ứng nhu cầu phốt phát toàn cầu trong 50 năm tới. Mỏ quặng này thực tế được phát hiện từ năm 2018, song đến tháng 5 vừa qua, công ty mới công bố đầy đủ quy mô tài nguyên sau quá trình đánh giá chi tiết.

Theo ông Michael Wurmser, nhà sáng lập kiêm Phó CEO của Norge Mining, các khảo sát địa chất cho thấy ở độ sâu khoảng 400 mét, công ty đã xác định được hai nguồn tài nguyên phốt phát đạt đẳng cấp thế giới, có khả năng cung ứng nguyên liệu ổn định trong nhiều thập kỷ.

Phốt phát là nguyên liệu then chốt để sản xuất axit photphoric, thành phần quan trọng trong pin lithium sắt photphat (LFP) – loại pin đang được sử dụng ngày càng phổ biến trong xe điện và các hệ thống năng lượng mặt trời. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đến năm 2040, pin LFP có thể chiếm tới 90% thị phần pin trong các phương tiện thương mại, nhờ chi phí thấp hơn và độ an toàn cao so với nhiều công nghệ pin khác.

Không chỉ có ý nghĩa về quy mô, phát hiện này còn mang giá trị chiến lược về mặt địa chính trị. Trước đây, nguồn cung phốt phát toàn cầu chủ yếu đến từ Ma-rốc, Trung Quốc, Mỹ và Nga. Tuy nhiên, kể từ khi Nga xung đột với Ukraine vào năm 2022, thị trường phốt phát và phân bón đã liên tục đối mặt với gián đoạn nguồn cung và biến động giá.

Việc xuất hiện một mỏ phốt phát quy mô lớn tại châu Âu được kỳ vọng sẽ giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào các khu vực nhạy cảm về địa chính trị. Theo giới phân tích, trong dài hạn, điều này có thể góp phần hạ nhiệt chi phí sản xuất pin, từ đó hỗ trợ giảm giá xe điện và các thiết bị năng lượng tái tạo.

Ông Wurmser nhấn mạnh rằng việc phát hiện một nguồn tài nguyên có quy mô vượt trội ngay tại châu Âu mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ về mặt kinh tế mà còn về tự chủ nguyên liệu chiến lược cho các nền kinh tế phương Tây.

Trong bối cảnh cuộc đua năng lượng sạch ngày càng gay gắt, mỏ phốt phát tại Na Uy được đánh giá có thể trở thành một trong những yếu tố then chốt định hình lại chuỗi cung ứng khoáng sản phục vụ ngành pin và xe điện toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.