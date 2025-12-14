Phát hiện mỏ kim loại và đất hiếm rộng gần 7.000m2 dưới sa mạc

Ngày 11/12/2025, hãng Ionic Mineral Technologies (Ionic MT) - nhà sản xuất vật liệu pin của Mỹ - thông báo đã chính thức xác nhận sự tồn tại của một mỏ đất hiếm quy mô lớn tại dự án Silicon Ridge, bang Utah. Kết quả thăm dò cho thấy đây có thể là một trong những nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng nhất của Bắc Mỹ đối với đất hiếm và các kim loại công nghệ then chốt.

Công ty Ionic MT cho biết khu vực rộng gần 74.000 feet vuông ( gần 7.000 m2) này chứa khoảng 16 loại khoáng chất chất lượng cao khác nhau.

Các phân tích độc lập do ALS Chemex thực hiện xác nhận Silicon Ridge thuộc loại đất sét hấp phụ ion (ion-adsorption clay – IAC) chứa halloysite. Đây là dạng mỏ đặc biệt quan trọng bởi chính cấu trúc địa chất này hiện đang cung cấp khoảng 35–40% tổng sản lượng đất hiếm của Trung Quốc và hơn 70% nguồn cung đất hiếm nặng của thế giới.

Không chỉ dừng lại ở đó, Ionic MT cho biết Silicon Ridge còn sở hữu cấu trúc nâng cao mà công ty gọi là “IAC-Plus”. Điều này có nghĩa, ngoài hàm lượng đất hiếm tương đương các mỏ hàng đầu tại Trung Quốc, khu vực này còn được làm giàu bởi các quá trình thủy nhiệt và magma, tạo ra trữ lượng lớn của nhiều kim loại công nghệ quan trọng như gallium, germanium, scandium, lithium, niobium, tungsten, vanadium cùng đầy đủ nhóm đất hiếm nhẹ và nặng.

Những nguyên tố này đóng vai trò không thể thiếu trong sản xuất chip bán dẫn AI, nam châm vĩnh cửu, hệ thống giám sát quốc phòng, thiết bị năng lượng và công nghệ cao.

Ảnh: Interestingengineering

Kết quả thăm dò ban đầu dựa trên 106 lỗ khoan với tổng chiều dài hơn 10.000m cùng 35 rãnh thăm dò trải rộng trên diện tích 650 mẫu Anh (tương đương 263ha). Dữ liệu cho thấy tổng hàm lượng đất hiếm và kim loại quan trọng đạt khoảng 2.700 ppm, cao gấp 4,7 lần so với vật chất nền ban đầu.

Mức hàm lượng này được đánh giá cạnh tranh trực tiếp với các mỏ đất sét hấp phụ ion tại Trung Quốc, vốn thường chỉ dao động trong khoảng 500–2.000 ppm.

Đáng chú ý, khu vực đã được xác nhận mới chỉ chiếm 11% tổng diện tích tài nguyên, giới hạn ở độ sâu khoảng 30m, cho thấy khả năng mở rộng trữ lượng còn rất lớn.

Khác với nhiều dự án khoáng sản đang trong giai đoạn xin phép, Silicon Ridge đã có giấy phép khai thác. Bên cạnh đó, Ionic MT hiện sở hữu nhà máy chế biến tại thành phố Provo, cũng đã được cấp phép đầy đủ. Nhờ vậy, dự án được đánh giá là có thể nhanh chóng chuyển sang giai đoạn sản xuất thương mại, rút ngắn đáng kể thời gian triển khai so với các mỏ khai thác đá cứng truyền thống.

Theo ông Andre Zeitoun, nhà sáng lập kiêm CEO của Ionic MT, đây là lần đầu tiên Mỹ sở hữu một nguồn cung nội địa “sẵn sàng xúc xẻng” cho toàn bộ phổ khoáng sản quan trọng, với quy trình khai thác nhanh hơn, sạch hơn và hiệu quả chi phí hơn.

Dự án của Ionic MT cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền bang Utah. Các lãnh đạo bang cho rằng việc phát triển mỏ Silicon Ridge không chỉ mang lại việc làm mà còn giúp củng cố an ninh năng lượng và quốc phòng quốc gia.

Ionic MT cho biết công ty đang áp dụng quy trình khai thác phát thải thấp, gần như không chất thải, với tỷ lệ thu hồi lên tới 95%, biến lợi thế địa chất của Utah thành tài sản chiến lược quốc gia.

Giới chuyên gia nhận định, nếu các bước đánh giá kinh tế tiếp theo đạt kết quả tích cực, Silicon Ridge có thể trở thành một trong những dự án đất hiếm mang tính bước ngoặt nhất của Mỹ trong nhiều thập kỷ.

(Theo Businesswire.com)