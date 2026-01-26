Phát hiện mỏ kim loại trữ lượng hơn 1 triệu tấn tại láng giềng Việt Nam, đủ dùng trong 60.000 năm

Các nhà khoa học Trung Quốc công bố phát hiện một mỏ thorium khổng lồ, ước tính khoảng 1 triệu tấn và trị giá 178 tỷ đô la, nằm ở khu vực khai thác Bayan Obo. Phát hiện này có thể định hình lại tương lai năng lượng của Trung Quốc và tiềm ẩn nguy cơ cách mạng hóa ngành điện hạt nhân toàn cầu.

Phát hiện này đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng hướng tới sản xuất năng lượng bền vững. Các chuyên gia cho rằng trữ lượng thorium có thể cung cấp năng lượng cho Trung Quốc trong vòng 60.000 năm, tạo ra một nguồn năng lượng gần như vô tận.

Sức hấp dẫn của thorium nằm ở tính an toàn và hiệu quả của nó. Không giống như uranium, nó cần được chuyển đổi thành uranium-232 để phân hạch hạt nhân. Một nhà địa chất học ở Bắc Kinh đã nhận xét về tiềm năng chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, cho rằng: “Trong nhiều thế hệ, các quốc gia đã gây chiến tranh vì dầu mỏ và khí đốt – trong khi chúng ta luôn có một giải pháp năng lượng sạch ngay dưới chân mình.” Trung Quốc đã xác định được hơn 230 địa điểm giàu thorium, cho thấy trữ lượng thậm chí còn lớn hơn.

Thorium là một lựa chọn an toàn hơn so với uranium. Chất thải phóng xạ của nó trở nên ít độc hại hơn trong vòng vài thế kỷ, so với hàng nghìn năm cần thiết đối với chất thải uranium. Thêm vào đó, chu trình nhiên liệu thorium tự duy trì, giúp tăng sản lượng năng lượng và tính bền vững lâu dài.

Tuy nhiên, việc khai thác thorium gây ra những lo ngại về môi trường, bao gồm ô nhiễm không khí và rủi ro phóng xạ. Cam kết của Trung Quốc đối với năng lượng xanh, thể hiện qua các dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn, cho thấy một cách tiếp cận cân bằng giữa năng lượng tái tạo và các lựa chọn năng lượng hạt nhân thế hệ mới.

Phát hiện này củng cố vị thế của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu. Các khoản đầu tư vào phản ứng tổng hợp hạt nhân và các công viên năng lượng mặt trời quy mô lớn phản ánh nỗ lực hướng tới sự tự chủ năng lượng và việc chuyển đổi khỏi than đá vào năm 2035.

Trung Quốc đang tích cực phát triển các thiết kế lò phản ứng thorium tiên tiến, nhằm mục đích cách mạng hóa công nghệ hạt nhân và có khả năng xuất khẩu những đổi mới này ra toàn cầu. Điều này phù hợp với tham vọng công nghệ rộng lớn hơn của Trung Quốc, trải dài từ các thành phố thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo đến các hệ thống giám sát tiên tiến.

Mặc dù có tiềm năng to lớn, việc ứng dụng thực tiễn công nghệ thorium vẫn đối mặt với những thách thức về kỹ thuật và quy định. Phát hiện mang tính bước ngoặt này đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới năng lượng bền vững toàn cầu, sẵn sàng thay đổi cách thế giới nhìn nhận về năng lượng, bắt đầu từ Trung Quốc và có khả năng mở rộng ra nhiều nơi khác.