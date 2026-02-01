Phát hiện mỏ dầu lớn trữ lượng hơn 55 triệu tấn tại quốc gia có trữ lượng 80 tỷ thùng dầu

Công ty năng lượng Gazprom Neft của Nga vừa công bố phát hiện một mỏ dầu mới trên bán đảo Yamal, khu vực được xem là trung tâm khai thác hydrocarbon quan trọng của nước này tại Bắc Cực. Theo ước tính ban đầu, mỏ có trữ lượng địa chất khoảng 55 triệu tấn dầu thô, lớn nhất trong vòng 30 năm qua.

Thông tin được báo The Caspian Post dẫn lại cho biết mỏ dầu nằm trong Khu tự trị Yamalo-Nenets, thuộc vùng Bắc Cực của Nga. Mỏ được đặt theo tên nhà địa chất học Alexei Kontorovich – người có nhiều đóng góp cho hoạt động nghiên cứu địa chất và tìm kiếm hydrocarbon tại Siberia.

Phát biểu về phát hiện mới, Tổng giám đốc Gazprom Neft, ông Alexander Dyukov, cho rằng Bắc Cực và Đông Siberia vẫn là những khu vực giàu tiềm năng năng lượng nhưng chưa được khai thác hết.

“Cả ở khu vực Bắc Cực và Đông Siberia, cũng như nhiều khu vực khác, vẫn còn cơ hội phát hiện các mỏ hydrocarbon lớn và siêu lớn mới”, ông Dyukov nói, đồng thời cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thăm dò địa chất trên toàn bộ các khu vực đang hoạt động.

Bán đảo Yamal nằm ở phía tây Siberia, nhô ra biển Kara, từ lâu đã được xem là một trong những trung tâm khai thác khí đốt tự nhiên lớn nhất của Nga. Khu vực này giữ vai trò chiến lược trong hệ thống cung ứng năng lượng, đặc biệt đối với các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) phục vụ xuất khẩu.

Về đặc điểm địa chất, Yamal được đánh giá là vùng có cấu trúc tương đối “trẻ”, với nhiều tầng trầm tích hình thành trong vài nghìn năm gần đây. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và tích tụ các mỏ dầu khí quy mô lớn, song cũng đặt ra thách thức về công nghệ khai thác trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực.

Phát hiện mới diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục gia tăng hoạt động tìm kiếm và bổ sung trữ lượng năng lượng. Riêng trong năm 2025, nước này đã phát hiện 31 mỏ dầu mới. Hoạt động thăm dò địa chất trong năm cũng giúp bổ sung khoảng 4,7 tỷ thùng, tương đương 640 triệu tấn, vào tổng trữ lượng dầu và condensate.

Số liệu cập nhật đến ngày 30/6/2025 cho thấy trữ lượng khí đốt tự nhiên của Nga đạt khoảng 67,092 nghìn tỷ mét khối. Trong khi đó, trữ lượng dầu mỏ ở mức 31,478 tỷ tấn và condensate đạt 3,687 tỷ tấn.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ trữ lượng đã được chứng minh đều có hiệu quả khai thác về mặt kinh tế. Trong hơn 31 tỷ tấn dầu mỏ được xác nhận, chỉ khoảng 13 tỷ tấn được đánh giá là có khả năng sinh lời với điều kiện công nghệ và giá năng lượng hiện tại.

Với sản lượng khai thác dầu của Nga vào khoảng 516 triệu tấn mỗi năm, phần trữ lượng có khả năng sinh lời này được ước tính đủ duy trì sản xuất trong khoảng 26 năm tới, nếu không có thêm các phát hiện quy mô lớn hoặc đột phá công nghệ khai thác.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng toàn cầu còn biến động và cạnh tranh địa chính trị gia tăng tại khu vực Bắc Cực, việc phát hiện thêm các mỏ dầu mới như tại Yamal được xem là yếu tố giúp Nga củng cố nguồn cung dài hạn, đồng thời duy trì vai trò trong thị trường năng lượng thế giới.