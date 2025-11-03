Năm 2017, theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Đất đai Khu tự trị dân tộc Choang, Trung Quốc, sau 4 năm khảo sát, Quảng Tây đã phát hiện một mỏ đất hiếm đặc biệt lớn tại khu mỏ Đại Châu, huyện Bình Nam. Kết quả thăm dò mỏ này được Hội Địa chất Trung Quốc đánh giá và trao Giải thưởng “Mười phát hiện khoáng sản địa chất tiêu biểu” năm 2016.

Theo đó, công tác điều tra mỏ đất hiếm tại khu vực Đại Châu thuộc đợt thứ ba dự án khảo sát khoáng sản quy mô lớn tại Quảng Tây năm 2010, do Đội Địa chất số 6 tỉnh Quảng Tây phụ trách. Dự án bắt đầu từ tháng 4/2011, trải qua hai lần gia hạn vào các năm 2011 và 2013, đến tháng 6/2015 đã nộp báo cáo kết quả.

Kết quả cho thấy, khu mỏ xác định được 16 thân quặng đất hiếm dạng hấp phụ ion. Lượng quặng xác minh đạt mức cấp công nghiệp, đủ tiêu chuẩn xếp vào nhóm mỏ đất hiếm đặc biệt lớn của Trung Quốc. Trữ lượng tại đây được đánh giá có thể đáp ứng quy mô khai thác 2 triệu tấn quặng mỗi năm trong hơn 100 năm liên tục.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, đất hiếm được mệnh danh là “vàng của ngành công nghiệp”, có ứng dụng rộng rãi trong luyện kim, hóa dầu, thủy tinh – gốm sứ và vật liệu mới, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Các nghiên cứu cho thấy nguyên tố đất hiếm có thể tăng hàm lượng diệp lục, thúc đẩy quang hợp và phát triển hệ rễ của thực vật. Việc phát hiện mỏ đất hiếm mới lần này mang đến nguồn bảo đảm chiến lược mạnh mẽ cho sự phát triển các ngành công nghiệp mới của Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới. Riêng năm 2015, nước này cung cấp hơn 95% sản lượng đất hiếm toàn cầu, khoảng 105.000 tấn – trong khi Mỹ chỉ đạt 4.100 tấn. Theo SCMP, xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc vào năm 2024 đã tăng 6%, đạt mức 55.431,1 tấn.

Đầu năm 2025, Trung Quốc tiếp tục công bố phát hiện một mỏ đất hiếm hấp phụ ion quy mô siêu lớn tại khu vực Hồng Hà, tỉnh Vân Nam. Theo truyền thông nước này, mỏ mới có trữ lượng tiềm năng hơn 1,15 triệu tấn, bổ sung đáng kể vào nguồn cung đất hiếm chiến lược của quốc gia.

Phát hiện này cũng mở rộng thêm danh mục mỏ đất hiếm vốn đã rất ấn tượng của Trung Quốc, với 17 nguyên tố oxit đất hiếm và trữ lượng ước tính lên tới 44 triệu tấn.