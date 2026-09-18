Phát hiện mỏ chứa hơn 1.000 tấn vàng dưới lòng đất ngay tại láng giềng Việt Nam, giá trị hơn 80 tỷ USD

Một số mẫu lõi khoan lấy từ khu vực này thậm chí còn cho thấy vàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, với nồng độ đạt khoảng 138 gram vàng trên mỗi tấn đá.

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Các nhà địa chất Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện ra một kho báu ngầm phi thường bên dưới mỏ vàng Wangu ở miền trung Trung Quốc. Ước tính ban đầu cho thấy mỏ này có thể chứa hơn 1.000 tấn vàng, với giá trị tiềm năng khoảng 85,9 tỷ đô la.

Mỏ khoáng sản này được phát hiện tại huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam. Do quy mô khổng lồ, các nhà khoa học đã mô tả nó là một mỏ siêu khổng lồ, thuật ngữ thường chỉ dành cho những phát hiện khoáng sản lớn nhất và quan trọng nhất .

Tuy nhiên, dù các con số rất ấn tượng, các chuyên gia nhấn mạnh rằng phát hiện này vẫn đang được nghiên cứu. Chỉ một phần vàng đã được xác nhận thực tế thông qua khoan thăm dò. Phần còn lại của ước tính đến từ các mô hình máy tính dự đoán những gì có thể nằm sâu hơn dưới lòng đất. Khi hoạt động thăm dò tiếp tục diễn ra, tổng lượng vàng có thể khai thác được có thể thay đổi.

Mỏ vàng Wangu nằm dưới những ngọn đồi phủ đầy cây cối ở huyện Pingjiang, một khu vực từ lâu đã thu hút sự quan tâm về địa chất. Các nhà nghiên cứu từ Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam gần đây đã xác định được hơn 40 mạch vàng ở độ sâu khoảng 2.000 mét dưới lòng đất.

Chỉ riêng các mạch quặng này đã chứa khoảng 300 tấn vàng đã được xác nhận. Con số này đến từ việc khoan trực tiếp và lấy mẫu địa chất, khiến nó trở thành phần đáng tin cậy nhất của phát hiện này cho đến nay.

Để khám phá các lớp sâu hơn, nhóm nghiên cứu đã sử dụng mô hình địa chất ba chiều tiên tiến. Các mô phỏng kỹ thuật số này theo dõi cấu trúc của các mạch ngầm xuống độ sâu khoảng 3.000 mét.

Các dự báo ban đầu cho thấy tổng trữ lượng vàng trong khu vực có thể vượt quá 1.000 tấn. Một số mẫu lõi khoan lấy từ khu vực này thậm chí còn cho thấy vàng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, với nồng độ đạt khoảng 138 gram vàng trên mỗi tấn đá. Hàm lượng như vậy được coi là rất cao trong ngành khai thác mỏ hiện đại.

Tại khu vực Wangu, chỉ có 300 tấn quặng nằm ở độ sâu gần 2.000 mét được lập bản đồ và xác minh cẩn thận thông qua khoan thăm dò chi tiết. Các dự báo ở độ sâu hơn phụ thuộc vào số lượng giếng khoan ít hơn và nhiều giả định hơn về cấu tạo địa chất ngầm.

Các chuyên gia từ Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng ước tính 1.000 tấn nên được xem là con số sơ bộ. Cần phải tiến hành thêm các hoạt động khoan thăm dò, lấy mẫu và nghiên cứu tính khả thi về kinh tế trước khi có thể xác nhận quy mô thực sự của mỏ quặng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích chỉ ra rằng nếu ước tính này chính xác, Wangu có thể nằm trong số những mỏ vàng lớn nhất từng được phát hiện. Điều đó sẽ biến nó trở thành một trong những phát hiện vàng quan trọng nhất trong lịch sử gần đây.